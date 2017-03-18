Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Унуноктий написав:После разоблачения rjkz губительных свойств говноблока пол-Киева теперь в подвешенном состоянии находится. Между жизнью и смертью. Теперь либо бассейн делать в одной из комнат (если перекрытия позволяют), либо автополив разводить по квартире.
Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает. Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.
pesikot написав:Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел. Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.
Ты влошился в ирпенскую недвигу, явно в кредит. Только потом понял, что это чемодан без ручки. Теперь расписываешь её прелести, чтобы сбагрить кому-то
А я пишу реальности такой недвиги, что тебе не нравится ИЧСХ, многие пишут такое же. Что недвига в Ирпенях - это ни фига не экономия денег, а трата и денег, и времени