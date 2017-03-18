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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Вів 31 сер, 2021 20:27
pesikot написав: vitaliian написав: pesikot написав:
Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.
Ты влошился в ирпенскую недвигу, явно в кредит. Только потом понял, что это чемодан без ручки.
Теперь расписываешь её прелести, чтобы сбагрить кому-то
А я пишу реальности такой недвиги, что тебе не нравится
ИЧСХ, многие пишут такое же. Что недвига в Ирпенях - это ни фига не экономия денег, а трата и денег, и времени
З Ірпеня електричкою 15 хв до м. Святошин.
Нерухомість в 1.5 ... 2 рази дешевша за аналогічну в Києві.
Який чемодан без ручки?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 20:31
flyman написав: pesikot написав: vitaliian написав:
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.
Ты влошился в ирпенскую недвигу, явно в кредит. Только потом понял, что это чемодан без ручки.
Теперь расписываешь её прелести, чтобы сбагрить кому-то
А я пишу реальности такой недвиги, что тебе не нравится
ИЧСХ, многие пишут такое же. Что недвига в Ирпенях - это ни фига не экономия денег, а трата и денег, и времени
З Ірпеня електричкою 15 хв до м. Святошин.
Нерухомість в 1.5 ... 2 рази дешевша за аналогічну в Києві.
Який чемодан без ручки?
Електрички з бомжами, пакет з АТБ замість шторки, воду гріти в пляшці на підвіконні, диван з піддону... Щось пропустив?
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