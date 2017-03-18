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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8429843084318432

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:27

  pesikot написав:
  vitaliian написав:
  pesikot написав:Ибо учётка, которая задвигает жизнь в Ирпенях, а работу в Киеве - это долбодятел.
Выехать из Киева/Вьехать в Киев - возможно, но времени будет потрачено изрядно. И это ещё школа не началась
включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.

Ты влошился в ирпенскую недвигу, явно в кредит. Только потом понял, что это чемодан без ручки.
Теперь расписываешь её прелести, чтобы сбагрить кому-то

А я пишу реальности такой недвиги, что тебе не нравится :)
ИЧСХ, многие пишут такое же. Что недвига в Ирпенях - это ни фига не экономия денег, а трата и денег, и времени

З Ірпеня електричкою 15 хв до м. Святошин.
Нерухомість в 1.5 ... 2 рази дешевша за аналогічну в Києві.
Який чемодан без ручки?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

flyman написав:
  pesikot написав:
  vitaliian написав:включи мозги, глупое созданье. Не все киевляне работают рядом с домом, и точно так же стоят в пробках как и жители пригородов, что преимуществ жизни в Киеве не добавляет. И вообще кончай здесь флудить, ни к Киеву ни к его пригородам ты никакого отношения не имеешь, пиши в свою черниговскую ветку.

Ты влошился в ирпенскую недвигу, явно в кредит. Только потом понял, что это чемодан без ручки.
Теперь расписываешь её прелести, чтобы сбагрить кому-то

А я пишу реальности такой недвиги, что тебе не нравится :)
ИЧСХ, многие пишут такое же. Что недвига в Ирпенях - это ни фига не экономия денег, а трата и денег, и времени

З Ірпеня електричкою 15 хв до м. Святошин.
Нерухомість в 1.5 ... 2 рази дешевша за аналогічну в Києві.
Який чемодан без ручки?

Електрички з бомжами, пакет з АТБ замість шторки, воду гріти в пляшці на підвіконні, диван з піддону... Щось пропустив?
Faceless
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