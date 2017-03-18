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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 20:18
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма
Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.
https://blm.com.ua/
Я тут смотрел как на минимальную цену
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Faceless
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Додано: Вів 31 сер, 2021 20:21
rjkz написав:Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.
У меня в доме внутренние перегородки (наружные не уверен, вроде кирпич) тоже ***блок, влажность 60%+
Наверное, неправильный ***блок
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Додано: Вів 31 сер, 2021 20:26
rjkz написав: Faceless написав: rjkz написав:
Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма
Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.
9 этажей под лям год назад по программе осбб 30/70.так что 'от' не опечатка)
Востаннє редагувалось Мизантрóп
в Вів 31 сер, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 20:56
Левый берег сегодня 3-4 часа стоял с Броваров -ремонты.По новостям показали. Так шо Ипеня маст хев
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:12
подбил очередной промежуточный итог по ремонту. уронил скупую мужскую слезу. пошел искать дополнительный заработок
ЗЫ все-таки плитка пока побеждает всех. а если бы я не брал большую часть с 60-70% скидками, то вообще было бы грустно
ЗЗЫ у меня многолетний ремонт, я начинал его с ценами на 25-30% дешевле сегодняшних. просто страшно представить, сколько это по сегодняшним ценам. при этом это абсолютно без джипа, который Макс купил своему прорабу
ЗЗЗЫ Вияр-фасады - ацкий ацтой. все завернуло в трубочку - предстоит нелегкая борьба
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adeges
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:19
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
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reus
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:23
reus написав:
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
не Юра его зовут, случайно?)
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kingkongovets
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:24
reus написав:
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
Зайдіть на сайт Кабанчік ю.а. та подивіться, які суми пропонують сантехнікам. Не вірю написаному.
З завтрішнього дня він вже не ігрок на ринку, нехай думає про податкову амністію із зарплати 5700грн.
Востаннє редагувалось remark
в Вів 31 сер, 2021 21:28, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:24
reus написав:
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
Трошки ах-ший сантехник. Но на каждый карман есть соответствующее предложение
Хотя рост цен безусловен.
В 2018-2019 гг. в пересчете на время рабочие у меня зарабатывали 30-35к грн в месяц. Сейчас конечно +30% будет минимум. 5 дневная неделя конечно
Выходные - святое
Хотя сейчас за свет платил по 1500 на нос в день. Что в общем-то те же 30-35. Но думаю что это не рыночные цены. 80 грн точка, 100 грн светильник, 250-500 грн люстра. 100 грн метр лед.
Востаннє редагувалось adeges
в Вів 31 сер, 2021 21:29, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:25
kingkongovets написав:
не Юра его зовут, случайно?)
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