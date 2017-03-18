RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 84298430843184328433>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма


Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.
https://blm.com.ua/
Я тут смотрел как на минимальную цену
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29890
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7230 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

rjkz написав:Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.

У меня в доме внутренние перегородки (наружные не уверен, вроде кирпич) тоже ***блок, влажность 60%+
Наверное, неправильный ***блок
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 29890
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1271 раз.
Подякували: 7230 раз.
 
Профіль
7
2
3
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:26

  rjkz написав:
  Faceless написав:
  rjkz написав:Полюбопытствуйте, сколько стоит поставить НОВУЮ машину на лифт.
Вроде ОТ полуляма


Больше, значительно.
Полляма - это восстановленная.

9 этажей под лям год назад по программе осбб 30/70.так что 'от' не опечатка)
Востаннє редагувалось Мизантрóп в Вів 31 сер, 2021 20:27, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6112
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1134 раз.
Подякували: 1163 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 20:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Левый берег сегодня 3-4 часа стоял с Броваров -ремонты.По новостям показали. Так шо Ипеня маст хев
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1916
З нами з: 03.12.13
Подякував: 413 раз.
Подякували: 257 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

подбил очередной промежуточный итог по ремонту. уронил скупую мужскую слезу. пошел искать дополнительный заработок

ЗЫ все-таки плитка пока побеждает всех. а если бы я не брал большую часть с 60-70% скидками, то вообще было бы грустно
ЗЗЫ у меня многолетний ремонт, я начинал его с ценами на 25-30% дешевле сегодняшних. просто страшно представить, сколько это по сегодняшним ценам. при этом это абсолютно без джипа, который Макс купил своему прорабу
ЗЗЗЫ Вияр-фасады - ацкий ацтой. все завернуло в трубочку - предстоит нелегкая борьба
adeges
 
Повідомлень: 3753
З нами з: 14.03.06
Подякував: 270 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц :D Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться :D нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
reus
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

reus написав:Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц :D Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться :D нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
не Юра его зовут, случайно?)
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9715
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:24

  reus написав:Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц :D Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться :D нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?


Зайдіть на сайт Кабанчік ю.а. та подивіться, які суми пропонують сантехнікам. Не вірю написаному.
З завтрішнього дня він вже не ігрок на ринку, нехай думає про податкову амністію із зарплати 5700грн.
Востаннє редагувалось remark в Вів 31 сер, 2021 21:28, всього редагувалось 2 разів.
remark
 
Повідомлень: 807
З нами з: 25.12.15
Подякував: 140 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:24

  reus написав:Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц :D Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться :D нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?


Трошки ах-ший сантехник. Но на каждый карман есть соответствующее предложение ;) Хотя рост цен безусловен.

В 2018-2019 гг. в пересчете на время рабочие у меня зарабатывали 30-35к грн в месяц. Сейчас конечно +30% будет минимум. 5 дневная неделя конечно ;) Выходные - святое

Хотя сейчас за свет платил по 1500 на нос в день. Что в общем-то те же 30-35. Но думаю что это не рыночные цены. 80 грн точка, 100 грн светильник, 250-500 грн люстра. 100 грн метр лед.
Востаннє редагувалось adeges в Вів 31 сер, 2021 21:29, всього редагувалось 2 разів.
adeges
 
Повідомлень: 3753
З нами з: 14.03.06
Подякував: 270 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 21:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:не Юра его зовут, случайно?)

Николай :D
reus
 
Повідомлень: 3761
З нами з: 21.03.12
Подякував: 327 раз.
Подякували: 1027 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 84298430843184328433>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
538 270874
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 19:55
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21365 3848726
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49273
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (33924)
31.08.2021 23:16
Рынок ОВГЗ (2164)
31.08.2021 22:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.