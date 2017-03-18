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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 21:30
reus написав: kingkongovets написав:
не Юра его зовут, случайно?)
Николай
я про црв услышал, вот и спросил)
мой берет гораздо меньше и работает сколько нужно, жэковские в норм районах хорошо зарабатывают, но все же не столько)
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:31
remark написав:
Зайдіть на сайт Кабанчік ю.а. та подивіться, які суми пропонують сантехнікам. Не вірю написаному.
Офіційна зарплата у нього 5700грн. Гаразд, будемо вважати, що я вигадав цю історію.
Зовсім не маю бажання і сенсу сперечатися з Вами.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:40
kingkongovets написав: reus написав: kingkongovets написав:
не Юра его зовут, случайно?)
Николай
я про црв услышал, вот и спросил)
мой берет гораздо меньше и работает сколько нужно, жэковские в норм районах хорошо зарабатывают, но все же не столько)
Он говорит, что в старых домах критическая ситуация с коммуникациями. Постоянно на его участке аварии, без работы не сидит и его перекупают
, чтобы решил проблему сначала у более состоятельного заказчика. Меня удивило другое, что в УК не хватает сантехников, некому работать
Если бы я сам не видел, то не поверил, что такое возможно
Да, и у меня тоже есть знакомый сантехник, который значительно дешевле стоит, поэтому сам удивлен.
Востаннє редагувалось reus
в Вів 31 сер, 2021 21:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:44
Чукча2 написав:
Левый берег сегодня 3-4 часа стоял с Броваров -ремонты.По новостям показали. Так шо Ипеня маст хев
Ипеня на правом
А на левом - да, пора снижать цены, а то Галактон со Славутичом зажрались.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:48
zРадио написав:
Чета ржу. Когда уже нью-йоркские и лондонские заробитчане потянутся в Киев - скоро ждать?
Вы перестанете ржать, когда начнете делать ремонт, конечно если у вас есть квартира и деньги на такое удовольствие.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:50
reus написав: kingkongovets написав:
reus написав:[quote="5289449:kingkongovets"]не Юра его зовут, случайно?)
Николай
я про црв услышал, вот и спросил)
мой берет гораздо меньше и работает сколько нужно, жэковские в норм районах хорошо зарабатывают, но все же не столько)
Он говорит, что в старых домах критическая ситуация с коммуникациями. Постоянно на его участке аварии, без работы не сидит и его перекупают
, чтобы решил проблему сначала у более состоятельного заказчика. Меня удивило другое, что в УК не хватает сантехников, некому работать
Если бы я сам не видел, то не поверил, что такое возможно
[/quote]а они обрастают клиентурой и потом не видят смысла сидеть на опорниках, хотя по аварии в центре как правило приходчт через 15 минут, но все остальное - только за очень дополнительные деньги, как говорил жванецкий)
поэтому для текущих ремонтов имею своего, правда он бл рыбак, это иногда напрягает) но выход всегда есть, на день независимости мне на одном объекте поменяли смеситель и трубки за 600 грн, пока Юра рыбачил и синячил)
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Вів 31 сер, 2021 21:52, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 21:51
reus написав: zРадио написав:
Чета ржу. Когда уже нью-йоркские и лондонские заробитчане потянутся в Киев - скоро ждать?
Вы перестанете ржать, когда начнете делать ремонт, конечно если у вас есть квартира и деньги на такое удовольствие.
Заезженная рыловская пластинка. Новые аргументы будут? Вам выше правильно все написали - Кабанчик фиксирует цены реальных сдельных проектов, на основании которых и формирует рекомендуемую цену.
Давая референс на "100 долларов за час работы", вы завысили средние цены в 5-10 раз. Собственно, лично вам никто не мешает переплачивать. Можете считать это "практикой". Только не несите чушь в массы - они не такие бестолковые, какими вы их пытаетесь представить
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:03
zРадио написав:
Только не несите чушь в массы - они не такие бестолковые, какими вы их пытаетесь представить
Я читаю только ВАС, ведь у вас сколько медалек!
Я еще не опытный, только учусь, поэтому буду аккуратней
Востаннє редагувалось reus
в Вів 31 сер, 2021 22:04, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 31 сер, 2021 22:04
reus написав:
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
вечір акуїтєльних історій
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