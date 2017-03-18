Додано: Вів 31 сер, 2021 21:50

reus написав: kingkongovets написав: reus написав: [quote="5289449:kingkongovets"]не Юра его зовут, случайно?)

Николай Николай я про црв услышал, вот и спросил)

мой берет гораздо меньше и работает сколько нужно, жэковские в норм районах хорошо зарабатывают, но все же не столько) я про црв услышал, вот и спросил)мой берет гораздо меньше и работает сколько нужно, жэковские в норм районах хорошо зарабатывают, но все же не столько)

Он говорит, что в старых домах критическая ситуация с коммуникациями. Постоянно на его участке аварии, без работы не сидит и его перекупают, чтобы решил проблему сначала у более состоятельного заказчика. Меня удивило другое, что в УК не хватает сантехников, некому работатьЕсли бы я сам не видел, то не поверил, что такое возможно[/quote]а они обрастают клиентурой и потом не видят смысла сидеть на опорниках, хотя по аварии в центре как правило приходчт через 15 минут, но все остальное - только за очень дополнительные деньги, как говорил жванецкий)поэтому для текущих ремонтов имею своего, правда он бл рыбак, это иногда напрягает) но выход всегда есть, на день независимости мне на одном объекте поменяли смеситель и трубки за 600 грн, пока Юра рыбачил и синячил)