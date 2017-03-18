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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8430843184328433

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 71
1. Не вище 900
10%
7
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
20%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 71
Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:07

  reus написав:
  zРадио написав:Только не несите чушь в массы - они не такие бестолковые, какими вы их пытаетесь представить

Я читаю только ВАС, ведь у вас сколько медалек! :D Я еще не опытный, только учусь, поэтому буду аккуратней :D

реюс, Ви ж наче б то, згідно легенди, все продали на КРЖН та понауїхали на ПМЖ в ЄС, чи вже вернулися та бомжуєте?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:09

  reus написав:
  zРадио написав:Только не несите чушь в массы - они не такие бестолковые, какими вы их пытаетесь представить

Я читаю только ВАС, ведь у вас сколько медалек :D Я еще не опытный, только учусь, поэтому буду аккуратней :D


Можете не юродствовать - у меня под каждую используемую цифру пруф на публичный проверяемый источник, качество которого может проверить любой форумчанин, который в этом заинтересован.

А истории аля "передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила - Анне Ивановне Капиталина Никифоровна дубленку предлагает" лучше оставить при себе. Это пустое... информационный мусор!
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Украине резко выросли объемы строительства жилья
https://korrespondent.net/ukraine/43927 ... tva-zhylia
Чукча2
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:12

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  reus написав:Гаразд, будемо вважати, що я вигадав цю історію.

Как я вижу со стороны. Сантехник пришел и сказал цену "на лоха". Есть такие мастера, которые не столько работают, сколько доят лохов. Вам рассказал историю, что заказов хватает и приходится отказываться, чтобы, если обман с ценой выяснится, можно было съехать на то, что он супер востребованный специалист. СРВ, кто его знает, может спадщину на малой родине продал.

Обычно ремонтник зарабатывает 1,5 тысячи в день. Плюс-минус. Загрузка не каждый день, поэтому в месяц может выйти как 30-40, так и намного меньше в несезон.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:14

  Vlad442 написав:Сантехник пришел и сказал цену "на лоха"


Т.е. это я еще очень деликатно обошелся с reus? А он обижается :D
zРадио
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Повідомлення Додано: Вів 31 сер, 2021 22:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Т.е. это я еще очень деликатно обошелся с reus? А он обижается

Это же не он делал, а его знакомый. Реус прекрасно знает расценки мастеров.

Может, конечно, на Печерски расценки другие.
Vlad442
 
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