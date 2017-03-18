реюс, Ви ж наче б то, згідно легенди, все продали на КРЖН та понауїхали на ПМЖ в ЄС, чи вже вернулися та бомжуєте?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:07
реюс, Ви ж наче б то, згідно легенди, все продали на КРЖН та понауїхали на ПМЖ в ЄС, чи вже вернулися та бомжуєте?
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:09
Можете не юродствовать - у меня под каждую используемую цифру пруф на публичный проверяемый источник, качество которого может проверить любой форумчанин, который в этом заинтересован.
А истории аля "передайте Зинаиде Михайловне, что Розалия Францевна говорила - Анне Ивановне Капиталина Никифоровна дубленку предлагает" лучше оставить при себе. Это пустое... информационный мусор!
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В Украине резко выросли объемы строительства жилья
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:12
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Как я вижу со стороны. Сантехник пришел и сказал цену "на лоха". Есть такие мастера, которые не столько работают, сколько доят лохов. Вам рассказал историю, что заказов хватает и приходится отказываться, чтобы, если обман с ценой выяснится, можно было съехать на то, что он супер востребованный специалист. СРВ, кто его знает, может спадщину на малой родине продал.
Обычно ремонтник зарабатывает 1,5 тысячи в день. Плюс-минус. Загрузка не каждый день, поэтому в месяц может выйти как 30-40, так и намного меньше в несезон.
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:14
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:23
Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:29
Джип - электрику. Прораб покупает уже вторую однуху в Варшавском с моего ремонта.
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:30
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Макс, тут на упоминаемый вами Уно Сити Хаус обзор вышел
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:31
А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©
Отак прочитаєш таке на ніч і вже "з понеділка" хочеш закинути свій бізнес куди подалі і піти у сантехніки/врозеточники))
Ну, що тут ще сказати - такі кейси тільки жирно підкреслюють мою теорію - "що три роки можна купляти однушку на котловані"©
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 6 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|