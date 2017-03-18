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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 31 сер, 2021 22:35
Обзор ни о чем, если честно. Не смотрю Нагорного уже даже в режиме прокрутки.
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airmax78
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:04
Я пока еще смотрю Нагорного, в фоновом режиме, в спортзале. Но он немного подзадолбал своей неосведомленостью о старой застройке Киева, в выпуске про Интергал-Сити обозвал культовые совмины на Старонаводницкой "какими-то панельками"
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fox767676
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:06
Damien написав:
Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал
. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Акуєць - як в лазні))
Напевно стіни там залишили "лофт" - тобто не чіпаними, голий газоблок, що так сильно поглинає вологу?
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:22
rjkz написав:
Это КТ.
Это "T"
Faceless написав:
Те что на фото - куда хуже Галактики. Может, лет через 10-15 Галактика тоже подустанет до такого вида, но пока что она по сравнению с этим просто шик
Не, вид не уставший, Ромасик запечатлел обновленные фасады. Редкие кондеры и тарелки меня совсем не раздражают, это все снобизм. Зато в кадр попало 3 дома, а из Галактики дай бог, чтобы 1 поместился. Все-таки форм-факто 40 на 20 метров куда приятней чем 70 на 70
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fox767676
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Додано: Вів 31 сер, 2021 23:35
reus написав:
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
Вы видели как Ваш знакомый передавал ему шесть купюр со Сковородой, слышали как они договаривались предварительно об оплате или просто Ваш друг за бокалом кьянти ляпнул невзначай об этой якобы уплаченной сумме чтоб зарисоваться перед дамами "что я эти грошы ващще не считаю и у меня их куры не клюют"?
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барабашов
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