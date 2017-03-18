reus написав:

Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяцНо реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягатьсянет желания.Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?