Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Damien написав:Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает. Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Акуєць - як в лазні)) Напевно стіни там залишили "лофт" - тобто не чіпаними, голий газоблок, що так сильно поглинає вологу?
Faceless написав:Те что на фото - куда хуже Галактики. Может, лет через 10-15 Галактика тоже подустанет до такого вида, но пока что она по сравнению с этим просто шик
Не, вид не уставший, Ромасик запечатлел обновленные фасады. Редкие кондеры и тарелки меня совсем не раздражают, это все снобизм. Зато в кадр попало 3 дома, а из Галактики дай бог, чтобы 1 поместился. Все-таки форм-факто 40 на 20 метров куда приятней чем 70 на 70
reus написав:Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов. Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться нет желания. Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
Вы видели как Ваш знакомый передавал ему шесть купюр со Сковородой, слышали как они договаривались предварительно об оплате или просто Ваш друг за бокалом кьянти ляпнул невзначай об этой якобы уплаченной сумме чтоб зарисоваться перед дамами "что я эти грошы ващще не считаю и у меня их куры не клюют"?
airmax78 написав:Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает. Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
А это точно говноблок виноват, а не радиаторы? В отопительный сезон влажность резко падает даже в целительной панели (если она доработана rjkz на стадии строительства и нет сквозных щелей на улицу).
Эк макса колбасит. Пробрало значит? Эт хорошо. Ну ничего, начнет увлажнять, тут уже такие экзотические способы предлагают - можно в туалет не бегать, а прям на овноблок - он все стерпит и все впитает.
fox767676 написав:Я пока еще смотрю Нагорного, в фоновом режиме, в спортзале. Но он немного подзадолбал своей неосведомленостью о старой застройке Киева, в выпуске про Интергал-Сити обозвал культовые совмины на Старонаводницкой "какими-то панельками"
а вы когда были в этих «культовых совминах» то?) и шо там такого культового?)
Востаннє редагувалось kingkongovets в Сер 01 вер, 2021 08:05, всього редагувалось 1 раз.
zРадио написав:Чета ржу. Когда уже нью-йоркские и лондонские заробитчане потянутся в Киев - скоро ждать?
Вы перестанете ржать, когда начнете делать ремонт, конечно если у вас есть квартира и деньги на такое удовольствие.
Реус, я часто роблю ремонти. Змушений іноді спілкуватись з "цвітом нації" - укро-сантехніками. Якщо я хочу щось зробити якісно - або я роблю сам, а бо ж стою над сантехніком і контролюю кожен його рух. Сантехніки за одноразову роботу беруть дорого, так. Проте для них 1000 дол/міс - то недомріяна мрія, яка рідко реалізується на практиці)))
reus написав:Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов
Пишіть - не меньше 1000 дол! Тоді зразу повіримо)))
reus написав:в старых домах критическая ситуация с коммуникациями
не повірите, проте біля новобудів - така ж само ситуація. Комунікації старі, ще радянські.