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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:34
airmax78 написав:
Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.
так и в кирпичной квартире тоже надо постоянно гонять увлажнитель, когда отопление работает.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:36
Первый написав:
Почалося. Овноблок файни почав парапланерування з мхз до 600 баксів.
..
полагаю, пока ВОЗ не объявит конец карантина, никаких судьбоносных решений центробанков ждать не стоит. Деньги раздают все кому не лень - вон МВФ всему миру понемногу насыпал, и нам мелочь перепала.
а когда тот короновирус закончится - тока масоны знают ))
В этом и была ошибка ЗРадио, а чего он такой упертый, до сих пор догнать не могу. Встал на принцип и все тебе. Шансы хотя бы на частичное выполнение прогноза тают просто как снег в апреле
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:39
барабашов написав: reus написав:
Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.
Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц
Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться
нет желания.
Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?
Вы видели как Ваш знакомый передавал ему шесть купюр со Сковородой, слышали как они договаривались предварительно об оплате или просто Ваш друг за бокалом кьянти ляпнул невзначай об этой якобы уплаченной сумме чтоб зарисоваться перед дамами "что я эти грошы ващще не считаю и у меня их куры не клюют"?
Там была немножко другая история. Не шесть купюр, а три, но с Вернадским.
Моему приятелю рекомендовали этого сантехника, как самого толкового, что если он сделает, то проблем по его работе не будет. До этого к нему приходили вроде опытные сантехники, но проблему смогли решить не полностью. ОН пришел, посмотрел, дом знает оч. хорошо и все его проблемы с коммуникациями, сразу определил проблему, сказал, что нужно делать для устранения и сказал, что он сможет только через неделю, т. к. у него много заказов. Его дернули с другого объекта, поэтому пришлось уговаривать чтобы он закрыл вопрос сразу, потому, что в санузле стоял неприятный запах. Поменяли часть общедомовой канализационной трубы (в старой чугунной трубе была трещина) и проблема исчезла. Там был проблемный доступ к коммуникациям(пришлось раздолбить часть стены). Сантехник оказался реальный профи со всеми необходимыми инструментами и материалами. Сделал быстро и качественно. Свой хлеб ест недаром. Конечно дорого, но собственник офиса остался доволен как слон
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:42
sequence написав:
а чего он такой упертый, до сих пор догнать не могу. Встал на принцип и все тебе. Шансы хотя бы на частичное выполнение прогноза тают просто как снег в апреле
Так, сьогодні вже 01.09.2021.
Вже час дії прогноза.
Поки що - падіння цін КРЖН відсутнє.
Навпаки, зростання продовжується.
_______________
Я думаю - чи не створити гілку "Казки правнуків барона Мюнхаузена"????
Для нашого любителя Лазурного берега і його знаменитих сантехніків, для московитського тролля і т.д.???
________________
reus написав:
Поменяли часть общедомовой канализационной трубы (в старой чугунной трубе была трещина) и проблема исчезла. Там был проблемный доступ к коммуникациям(пришлось раздолбить часть стены).
Звісно, там шмат роботи на цілий день, плюс треба привезти машиною перфоратор і т.п. Тому й ціна відповідна.
Востаннє редагувалось Frant
в Сер 01 вер, 2021 09:01, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:45
airmax78 написав: rjkz написав: Damien написав:
Живу в таком доме. После рождения ребенка в детской был повешен гигрометр - когда окна закрыты(осень, зима, ранняя весна) без дополнительного увлажнения показывал около 20%. Врач сказал, что надо около 50% поддерживать. Купил увлажнитель. За сутки до 5л воды расходовал. Только выключаешь его и влажность стремительно падает.
Так что наличием аквариума проблему не решить, столько не испаряется
Вы теперь кровный враг Макса и Первого - одному как-то с этим жить надо учиться, другого оставят без премии. Он итак нервничает. Тиждень болю не возвестил. Вразнос пошел.
Т.е. Вас не смутило, что говноблок работает в режиме жидкостного вампира только в отопительный сезон, а потом, внезапно, его физические свойства меняются, и он оставляет своих мумифицированных заложников в покое.
Про отопительный сезон - и знаю и соглашаюсь. И 2-е детей и "верхнее техническое" знаете-ли обязывает. Но:
1. В "украинском кирпиче" для достижения 60% влажности зимой достаточно 1,5-2 литра в сутки воды в увлажнитель. в "украинской панели" (там наружная стена -керамзитобетон) - до 2-х (с 2010 арендуют только семьи с детьми).
2. Я писал, что имел массу объектов из овноблока, где влажность не могли нагнать ничем и никогда - ни зимой ни весной ни летом ни осенью. Вы хотите, чтобы я после этого сомневался в том, что написал человек живущий в таком доме?
И я знаю по каким 2 причинам это происходит. Одна из них существенна в отопительный сезон, вторая - всегда, но со временем может уйти, зависит от ряда факторов.
3. в вашем случае, может частично помочь то что прораб положил внутренние перегородки из кирпича (такого немодного и несовременного - фуфуфу).
Зачем я ВАМ это пишу? Ведь кроме желчи это ничего не вызывает у ВАС. Надо завязывать.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:49
rjkz написав: airmax78 написав:
А это точно говноблок виноват, а не радиаторы? В отопительный сезон влажность резко падает даже в целительной панели (если она доработана rjkz на стадии строительства и нет сквозных щелей на улицу).
Эк макса колбасит.
Пробрало значит?
Эт хорошо.
Ну ничего, начнет увлажнять, тут уже такие экзотические способы предлагают - можно в туалет не бегать, а прям на овноблок - он все стерпит и все впитает.
Трудно пройти мимо очередной куеты. Ну, ладно, люди пишут не думая. Но делать какие-то довольно дорогостоящие телодвижения на автомате, не задумываясь - это, уже странно. С Вами то понятно: заказчик платит - Вы ему и аквариум пристроите в каждой комнате и увлажнитель канальный. Но когда человек за свои таким страдает...
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:49
rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:51
sequence написав: Первый написав:
Почалося. Овноблок файни почав парапланерування з мхз до 600 баксів.
..
полагаю, пока ВОЗ не объявит конец карантина, никаких судьбоносных решений центробанков ждать не стоит. Деньги раздают все кому не лень - вон МВФ всему миру понемногу насыпал, и нам мелочь перепала.
а когда тот короновирус закончится - тока масоны знают ))
В этом и была ошибка ЗРадио, а чего он такой упертый, до сих пор догнать не могу. Встал на принцип и все тебе. Шансы хотя бы на частичное выполнение прогноза тают просто как снег в апреле
Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:54
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
А это точно говноблок виноват, а не радиаторы? В отопительный сезон влажность резко падает даже в целительной панели (если она доработана rjkz на стадии строительства и нет сквозных щелей на улицу).
Эк макса колбасит.
Пробрало значит?
Эт хорошо.
Ну ничего, начнет увлажнять, тут уже такие экзотические способы предлагают - можно в туалет не бегать, а прям на овноблок - он все стерпит и все впитает.
Трудно пройти мимо очередной куеты. Ну, ладно, люди пишут не думая. Но делать какие-то довольно дорогостоящие телодвижения на автомате, не задумываясь - это, уже странно. С Вами то понятно: заказчик платит - Вы ему и аквариум пристроите в каждой комнате и увлажнитель канальный. Но когда человек за свои таким страдает...
Не платит - это мои проблемы.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 08:58
Frant
Будемо вважати, що я вигадав цю історію.
Ціни на послуги реально значно менші.
В мене є давній приятель, він займається ремонтами більше десяти років. Інколи з ним спілкуюся. Телефон в нього не замовкає
Відповідає практично всім однаково, що подзвоніть через пару місяців, може зможу вам відповісти щось більш менш конкретно. Каже, що завантажений заказами на пів року наперед. Про заробітки його промовчу, рекомендую орієнтуватися на графіки зрадіо
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