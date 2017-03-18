Додано: Сер 01 вер, 2021 08:39

барабашов написав: reus написав: Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.

Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяц Но реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягаться нет желания.

Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы? Далеко не каждый квалифицированный рабочий в Киеве захочет работать за 1000 долларов.Да даже просто элементарный сантехник на 1 час для решения небольшой проблемы обойдется не меньше сотки баксов. На прошлой неделе был в гостях у своего приятеля, у него офис в царском доме в центре. Он вызвал простого жековского сантехника для замены небольшой части канализационной трубы, в сан.узле, т. к. немного подтекала. Сантехник потратил не больше получаса. За работу взял 3000грн., плюс за материалы. Я с ним успел пообщаться. УК официально ему платит 5700грн в месяцНо реально зарабатывает от 2-3куе в месяц. Больше 8ми часов в день не работает+ плюс выходные и праздники отдыхает. Ездит на пятилетнем CR-V. Говорит, что от большей части заказов приходится отказываться, т. к. не успевает, да и напрягатьсянет желания.Интересно он игрок на РН, или цены растут быстрее, чем реальные доходы?

Вы видели как Ваш знакомый передавал ему шесть купюр со Сковородой, слышали как они договаривались предварительно об оплате или просто Ваш друг за бокалом кьянти ляпнул невзначай об этой якобы уплаченной сумме чтоб зарисоваться перед дамами "что я эти грошы ващще не считаю и у меня их куры не клюют"? Вы видели как Ваш знакомый передавал ему шесть купюр со Сковородой, слышали как они договаривались предварительно об оплате или просто Ваш друг за бокалом кьянти ляпнул невзначай об этой якобы уплаченной сумме чтоб зарисоваться перед дамами "что я эти грошы ващще не считаю и у меня их куры не клюют"?

Там была немножко другая история. Не шесть купюр, а три, но с Вернадским.Моему приятелю рекомендовали этого сантехника, как самого толкового, что если он сделает, то проблем по его работе не будет. До этого к нему приходили вроде опытные сантехники, но проблему смогли решить не полностью. ОН пришел, посмотрел, дом знает оч. хорошо и все его проблемы с коммуникациями, сразу определил проблему, сказал, что нужно делать для устранения и сказал, что он сможет только через неделю, т. к. у него много заказов. Его дернули с другого объекта, поэтому пришлось уговаривать чтобы он закрыл вопрос сразу, потому, что в санузле стоял неприятный запах. Поменяли часть общедомовой канализационной трубы (в старой чугунной трубе была трещина) и проблема исчезла. Там был проблемный доступ к коммуникациям(пришлось раздолбить часть стены). Сантехник оказался реальный профи со всеми необходимыми инструментами и материалами. Сделал быстро и качественно. Свой хлеб ест недаром. Конечно дорого, но собственник офиса остался доволен как слон