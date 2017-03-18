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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 08:59
airmax78 написав:[э
Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
оригинальный прогноз звучал примерно так:
плавное парапланирование на 1% в месяц с «мартовских хаев» 2020го с достижением дна
на отрезке сентябрь 2021го - сентябрь 2022го, потом снова плавный рост
после того как отрицание «плавного парапланирования» стало попросту смешным, зрадист уцепился за сентябрь, чтобы оттянуть точку «ч», но повторяю - по прогнозам нашего клоуна с комплексом нострадамуса в сентябре должно начаться не падение, а рынок должен был достичь дна
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:00
Frant написав:rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
про барана из уст франта особенно доставило, бггг
примерно так же, как доставляют обвинения в троллинге от зрадио)
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:03
rjkz написав: airmax78 написав:
Трудно пройти мимо очередной куеты. Ну, ладно, люди пишут не думая. Но делать какие-то довольно дорогостоящие телодвижения на автомате, не задумываясь - это, уже странно. С Вами то понятно: заказчик платит - Вы ему и аквариум пристроите в каждой комнате и увлажнитель канальный. Но когда человек за свои таким страдает...
Не платит - это мои проблемы.
Конечно Ваши. Стандартный пункт в договоре подряда: влажность в помещении по окончании ремонта должна составлять 50% (+/-0.5%). Мой прораб ответственность за невыполнение данного пункта застраховал в Ллойде. Посмотрим как он будет выкручиваться. Гигрометры я уже заготовил.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 09:07
kingkongovets написав:
airmax78 написав:[э
Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
оригинальный прогноз звучал примерно так:
плавное парапланирование на 1% в месяц с «мартовских хаев» 2020го с достижением дна
на отрезке сентябрь 2021го - сентябрь 2022го, потом снова плавный рост
после того как отрицание «плавного парапланирования» стало попросту смешным, зрадист уцепился за сентябрь, чтобы оттянуть точку «ч», но повторяю - по прогнозам нашего клоуна с комплексом нострадамуса в сентябре должно начаться не падение, а рынок должен был достичь дна
С парапланированием эпично получилось. Еще годик такого парапланирования и экономкотлованы на Трое начнут по 1+куе выставлять.
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