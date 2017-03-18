Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:[э Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
оригинальный прогноз звучал примерно так: плавное парапланирование на 1% в месяц с «мартовских хаев» 2020го с достижением дна на отрезке сентябрь 2021го - сентябрь 2022го, потом снова плавный рост
после того как отрицание «плавного парапланирования» стало попросту смешным, зрадист уцепился за сентябрь, чтобы оттянуть точку «ч», но повторяю - по прогнозам нашего клоуна с комплексом нострадамуса в сентябре должно начаться не падение, а рынок должен был достичь дна
airmax78 написав:Трудно пройти мимо очередной куеты. Ну, ладно, люди пишут не думая. Но делать какие-то довольно дорогостоящие телодвижения на автомате, не задумываясь - это, уже странно. С Вами то понятно: заказчик платит - Вы ему и аквариум пристроите в каждой комнате и увлажнитель канальный. Но когда человек за свои таким страдает...
Не платит - это мои проблемы.
Конечно Ваши. Стандартный пункт в договоре подряда: влажность в помещении по окончании ремонта должна составлять 50% (+/-0.5%). Мой прораб ответственность за невыполнение данного пункта застраховал в Ллойде. Посмотрим как он будет выкручиваться. Гигрометры я уже заготовил.
airmax78 написав:[э Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
оригинальный прогноз звучал примерно так: плавное парапланирование на 1% в месяц с «мартовских хаев» 2020го с достижением дна на отрезке сентябрь 2021го - сентябрь 2022го, потом снова плавный рост
после того как отрицание «плавного парапланирования» стало попросту смешным, зрадист уцепился за сентябрь, чтобы оттянуть точку «ч», но повторяю - по прогнозам нашего клоуна с комплексом нострадамуса в сентябре должно начаться не падение, а рынок должен был достичь дна
С парапланированием эпично получилось. Еще годик такого парапланирования и экономкотлованы на Трое начнут по 1+куе выставлять.
То что сильно не упадет стало понятно в марте 2020, когда центробанки всего мира начали заливать пандемию беспрецедентным количеством кэша. Потому я и начал делать ремонт, а не поспешил на рынок с продажей. Но на такое ралли, думаю, мало кто расчитывал. Разве что Трибека.
Frant написав:rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому. У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
Спасибо, согласен, пора завязывать. Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?) заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего. уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?
airmax78 написав:Трудно пройти мимо очередной куеты. Ну, ладно, люди пишут не думая. Но делать какие-то довольно дорогостоящие телодвижения на автомате, не задумываясь - это, уже странно. С Вами то понятно: заказчик платит - Вы ему и аквариум пристроите в каждой комнате и увлажнитель канальный. Но когда человек за свои таким страдает...
Не платит - это мои проблемы.
Конечно Ваши. Стандартный пункт в договоре подряда: влажность в помещении по окончании ремонта должна составлять 50% (+/-0.5%). Мой прораб ответственность за невыполнение данного пункта застраховал в Ллойде. Посмотрим как он будет выкручиваться. Гигрометры я уже заготовил.
airmax78 написав:Трудно пройти мимо очередной куеты. Ну, ладно, люди пишут не думая. Но делать какие-то довольно дорогостоящие телодвижения на автомате, не задумываясь - это, уже странно. С Вами то понятно: заказчик платит - Вы ему и аквариум пристроите в каждой комнате и увлажнитель канальный. Но когда человек за свои таким страдает...
Не платит - это мои проблемы.
Конечно Ваши. Стандартный пункт в договоре подряда: влажность в помещении по окончании ремонта должна составлять 50% (+/-0.5%). Мой прораб ответственность за невыполнение данного пункта застраховал в Ллойде. Посмотрим как он будет выкручиваться. Гигрометры я уже заготовил.
airmax78 написав:[э Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
оригинальный прогноз звучал примерно так: плавное парапланирование на 1% в месяц с «мартовских хаев» 2020го с достижением дна на отрезке сентябрь 2021го - сентябрь 2022го, потом снова плавный рост
после того как отрицание «плавного парапланирования» стало попросту смешным, зрадист уцепился за сентябрь, чтобы оттянуть точку «ч», но повторяю - по прогнозам нашего клоуна с комплексом нострадамуса в сентябре должно начаться не падение, а рынок должен был достичь дна
С парапланированием эпично получилось. Еще годик такого парапланирования и экономкотлованы на Трое начнут по 1+куе выставлять.
Якщо Жора не зупиниться, а ознак, що він хоче зупинитись поки немає... то не вапрос!
Питання, що буде Жора робити, коли інфлец в Штатах восени буде 7-8%?! Рубати чи співати?
Імхо, буде співати, бо рубати - це собі по кокам, в нього в еквіті 55% капіталу..