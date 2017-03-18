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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:00
rjkz написав: Frant написав:rjkz
Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
Спасибо, согласен, пора завязывать.
Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?)
заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего.
уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?
после того, что вы заявили, что подвал дает зимой тепло, понятно, что уровень вашей экспертизы очень низкий. ну какие книги в библиотеке? про газоблок плотностью D300, про УШП?
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:01
Frant написав:
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Зараз на ринок вийшли "спеціалісти", які отримали "сучасну" освіту, на базі комп,ютерних знань.
Какая разница - книга в электронном виде, либо бумажном. Бумажные книги скоро станут диким раритетом - на фоне "зеленой" экономики, сбережения ресурсов (дерево) и бессмысленности в принципе.
Вот смотрите - дети вечером со школы припрут тонны учебников, и так каждый день туда-сюда. Более того, на осанку это не очень влияет (рюкзаки носят как попало). Альтернатива - планшет или ноут, куда рациональнее.
По поводу тетрадей, тем не менее, я старовер - считаю, что письмо способствует развитию мелкой моторики и усидчивости
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:06
Апарт-комплекс Электриков на ЛУН. Обновили ход строительства.
Отлічний був вар"янт на котловані, тепер вж вжухххххх!!!
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:15
sequence написав: Frant написав:
..
Зараз на ринок вийшли "спеціалісти", які отримали "сучасну" освіту, на базі комп,ютерних знань.
Какая разница - книга в электронном виде, либо бумажном. Бумажные книги скоро станут диким раритетом - на фоне "зеленой" экономики, сбережения ресурсов (дерево) и бессмысленности в принципе.
Вот смотрите - дети вечером со школы припрут тонны учебников, и так каждый день туда-сюда. Более того, на осанку это не очень влияет (рюкзаки носят как попало). Альтернатива - планшет или ноут, куда рациональнее.
По поводу тетрадей, тем не менее, я старовер - считаю, что письмо способствует развитию мелкой моторики и усидчивости
кстати, один я обратил внимание, шо после защиты кивой кандидатской у франта резко прекратилась риторика о недооцененности украинских науковцив?)
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:23
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наверное да, потому что у остальных этот пень в игноре
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