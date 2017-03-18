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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:00
rjkz написав: Frant написав:rjkz
Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
Спасибо, согласен, пора завязывать.
Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?)
заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего.
уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?
после того, что вы заявили, что подвал дает зимой тепло, понятно, что уровень вашей экспертизы очень низкий. ну какие книги в библиотеке? про газоблок плотностью D300, про УШП?
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:01
Frant написав:
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Зараз на ринок вийшли "спеціалісти", які отримали "сучасну" освіту, на базі комп,ютерних знань.
Какая разница - книга в электронном виде, либо бумажном. Бумажные книги скоро станут диким раритетом - на фоне "зеленой" экономики, сбережения ресурсов (дерево) и бессмысленности в принципе.
Вот смотрите - дети вечером со школы припрут тонны учебников, и так каждый день туда-сюда. Более того, на осанку это не очень влияет (рюкзаки носят как попало). Альтернатива - планшет или ноут, куда рациональнее.
По поводу тетрадей, тем не менее, я старовер - считаю, что письмо способствует развитию мелкой моторики и усидчивости
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:06
Апарт-комплекс Электриков на ЛУН. Обновили ход строительства.
Отлічний був вар"янт на котловані, тепер вж вжухххххх!!!
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:15
sequence написав: Frant написав:
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Зараз на ринок вийшли "спеціалісти", які отримали "сучасну" освіту, на базі комп,ютерних знань.
Какая разница - книга в электронном виде, либо бумажном. Бумажные книги скоро станут диким раритетом - на фоне "зеленой" экономики, сбережения ресурсов (дерево) и бессмысленности в принципе.
Вот смотрите - дети вечером со школы припрут тонны учебников, и так каждый день туда-сюда. Более того, на осанку это не очень влияет (рюкзаки носят как попало). Альтернатива - планшет или ноут, куда рациональнее.
По поводу тетрадей, тем не менее, я старовер - считаю, что письмо способствует развитию мелкой моторики и усидчивости
кстати, один я обратил внимание, шо после защиты кивой кандидатской у франта резко прекратилась риторика о недооцененности украинских науковцив?)
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:23
kingkongovets
наверное да, потому что у остальных этот пень в игноре
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trololo
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Додано: Сер 01 вер, 2021 10:49
trololo написав: rjkz написав: Frant написав:rjkz
Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
Спасибо, согласен, пора завязывать.
Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?)
заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего.
уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?
после того, что вы заявили, что подвал дает зимой тепло, понятно, что уровень вашей экспертизы очень низкий. ну какие книги в библиотеке? про газоблок плотностью D300, про УШП?
тро-лололо
я такого не писал.
Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.
Когда аргументов нет - перекручиваем и переходим на личности?
Вперед и с песней.
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rjkz
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:14
kingkongovets написав:
а вы когда были в этих «культовых совминах» то?)
и шо там такого культового?)
В 92-97 это были топовые дома на слуху типа как сейчас ТХ, ТТ. И да, бывал там у шкоольных друзей ) Последний раз был в 2005, в лифте уже была лужа, я понял что времена меняются . Sic transit gloria mundi. Но спутать их спанельками это нужно быть дремучим понаехалом
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fox767676
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:34
rjkz написав:
Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.
вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.
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trololo
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Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45
trololo написав: rjkz написав:
Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.
вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.
Подвал уменьшает затраты на нагрев дома до температуры +5 градусов
Хотя слышал от строителей, что прошлой зимой земля промерзла гораздо глубже, чем обычно. Поэтому, скорее всего, прошлой зимой тепловой насос марки подвал мог дать сбой.
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airmax78
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Додано: Сер 01 вер, 2021 12:05
airmax78 написав:
]
Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит.
Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути.
Когда у вас квартира на надцатом этаже и из пеноблока только внешние стены+вентфасад(не знаю правда как надёжно кронштейны с керамогранитом будут держаться в пеноблоке через десяток-другой лет), то действительно все более-менее норм. А вот когда из такого материала все внутренние стены в многоэтажке-там, как правильно заметил Хьюм, со звукоизоляцией совсем тоска-печаль. И решить эту проблему ну очень дорого и сожрёт дофига пространства в и так небольших комнатах-посмотрите на планировки КТ, ФТ и ко.
Ну и вандализма никто не отменял-помните здесь выкладывали фотку с места кражи, когда воры проникли в квартиру из соседней пустующей, сделав дырку в стене из газобетона. Знаю среди своих знакомых два случая, когда к ним в частные дома из омноблока проникли непрошеные гости-один раз проломив стену кувалдой, а второй вырвали подручными материалами бронированную дверь из стены. Владелица одного-директор турагенства, и там воры поживились хорошо, на около трех сотен куе(деньги, ювелирка, шубы и т.п.).
А так материал хороший.
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drevlyanin
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