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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8435843684378438>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.2 5 72
1. Не вище 900
11%
8
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
13%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
13%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
13%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 72
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:00

  rjkz написав:
  Frant написав:rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.


Спасибо, согласен, пора завязывать.
Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?)
заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего.
уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?


после того, что вы заявили, что подвал дает зимой тепло, понятно, что уровень вашей экспертизы очень низкий. ну какие книги в библиотеке? про газоблок плотностью D300, про УШП? :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:01

  Frant написав:..
Зараз на ринок вийшли "спеціалісти", які отримали "сучасну" освіту, на базі комп,ютерних знань.

Какая разница - книга в электронном виде, либо бумажном. Бумажные книги скоро станут диким раритетом - на фоне "зеленой" экономики, сбережения ресурсов (дерево) и бессмысленности в принципе.
Вот смотрите - дети вечером со школы припрут тонны учебников, и так каждый день туда-сюда. Более того, на осанку это не очень влияет (рюкзаки носят как попало). Альтернатива - планшет или ноут, куда рациональнее.
По поводу тетрадей, тем не менее, я старовер - считаю, что письмо способствует развитию мелкой моторики и усидчивости
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:06

Апарт-комплекс Электриков на ЛУН. Обновили ход строительства.

Отлічний був вар"янт на котловані, тепер вж вжухххххх!!!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:15

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

sequence написав:
  Frant написав:..
Зараз на ринок вийшли "спеціалісти", які отримали "сучасну" освіту, на базі комп,ютерних знань.

Какая разница - книга в электронном виде, либо бумажном. Бумажные книги скоро станут диким раритетом - на фоне "зеленой" экономики, сбережения ресурсов (дерево) и бессмысленности в принципе.
Вот смотрите - дети вечером со школы припрут тонны учебников, и так каждый день туда-сюда. Более того, на осанку это не очень влияет (рюкзаки носят как попало). Альтернатива - планшет или ноут, куда рациональнее.
По поводу тетрадей, тем не менее, я старовер - считаю, что письмо способствует развитию мелкой моторики и усидчивости
кстати, один я обратил внимание, шо после защиты кивой кандидатской у франта резко прекратилась риторика о недооцененности украинских науковцив?)
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:23

kingkongovets

наверное да, потому что у остальных этот пень в игноре :mrgreen:
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 10:49

  trololo написав:
  rjkz написав:
  Frant написав:rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому.
У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.


Спасибо, согласен, пора завязывать.
Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?)
заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего.
уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?


после того, что вы заявили, что подвал дает зимой тепло, понятно, что уровень вашей экспертизы очень низкий. ну какие книги в библиотеке? про газоблок плотностью D300, про УШП? :mrgreen:


тро-лололо
я такого не писал.
Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.
Когда аргументов нет - перекручиваем и переходим на личности?
Вперед и с песней.
rjkz
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:а вы когда были в этих «культовых совминах» то?)
и шо там такого культового?)


В 92-97 это были топовые дома на слуху типа как сейчас ТХ, ТТ. И да, бывал там у шкоольных друзей ) Последний раз был в 2005, в лифте уже была лужа, я понял что времена меняются . Sic transit gloria mundi. Но спутать их спанельками это нужно быть дремучим понаехалом
fox767676
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:34

  rjkz написав:Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.


вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 11:45

  trololo написав:
  rjkz написав:Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.


вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.

Подвал уменьшает затраты на нагрев дома до температуры +5 градусов :mrgreen:
Хотя слышал от строителей, что прошлой зимой земля промерзла гораздо глубже, чем обычно. Поэтому, скорее всего, прошлой зимой тепловой насос марки подвал мог дать сбой.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 12:05

  airmax78 написав:]
Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит.
Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути.


Когда у вас квартира на надцатом этаже и из пеноблока только внешние стены+вентфасад(не знаю правда как надёжно кронштейны с керамогранитом будут держаться в пеноблоке через десяток-другой лет), то действительно все более-менее норм. А вот когда из такого материала все внутренние стены в многоэтажке-там, как правильно заметил Хьюм, со звукоизоляцией совсем тоска-печаль. И решить эту проблему ну очень дорого и сожрёт дофига пространства в и так небольших комнатах-посмотрите на планировки КТ, ФТ и ко.
Ну и вандализма никто не отменял-помните здесь выкладывали фотку с места кражи, когда воры проникли в квартиру из соседней пустующей, сделав дырку в стене из газобетона. Знаю среди своих знакомых два случая, когда к ним в частные дома из омноблока проникли непрошеные гости-один раз проломив стену кувалдой, а второй вырвали подручными материалами бронированную дверь из стены. Владелица одного-директор турагенства, и там воры поживились хорошо, на около трех сотен куе(деньги, ювелирка, шубы и т.п.).
А так материал хороший. :wink:
drevlyanin
 
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