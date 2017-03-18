drevlyanin написав:

airmax78 написав: ]

Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит.

Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути. Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит.Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути.

Когда у вас квартира на надцатом этаже и из пеноблока только внешние стены+вентфасад(не знаю правда как надёжно кронштейны с керамогранитом будут держаться в пеноблоке через десяток-другой лет), то действительно все более-менее норм. А вот когда из такого материала все внутренние стены в многоэтажке-там, как правильно заметил Хьюм, со звукоизоляцией совсем тоска-печаль. И решить эту проблему ну очень дорого и сожрёт дофига пространства в и так небольших комнатах-посмотрите на планировки КТ, ФТ и ко.Ну и вандализма никто не отменял-помните здесь выкладывали фотку с места кражи, когда воры проникли в квартиру из соседней пустующей, сделав дырку в стене из газобетона. Знаю среди своих знакомых два случая, когда к ним в частные дома из омноблока проникли непрошеные гости-один раз проломив стену кувалдой, а второй вырвали подручными материалами бронированную дверь из стены. Владелица одного-директор турагенства, и там воры поживились хорошо, на около трех сотен куе(деньги, ювелирка, шубы и т.п.).А так материал хороший.