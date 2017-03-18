Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:осле защиты кивой кандидатской у франта резко прекратилась риторика о недооцененности украинских науковцив?
Ківа, безумовно, молодець. Круглий трієшник. Можливо, імбецил. Я з ним особисто знайомий. Використовує всі варіанти, які укро-бидло-їліта зарезервувала для себе. І житло від держави отримає, на шару, як депутат. ККЦ так не зміг. Навіть не захистив канд. дисертацію, хоч і крутився біля дверей аспірантури.
Ківа на старості років - піде викладачем в президентський ВУЗ. Чому би і ні? Шановна на цій території людина.
П.С. ККЦ, яка тобі взагалі справа до українських науковців? В тебе своє життя, а у них - своє. Тому сховай свої заздрощі. П.С.С. Укро-наука, насправді закінчилась десь в 2000...2010-х роках. Розплодилась гуманітарщина - усякі ДОРи, ЖОРи, ЛОри (дєті, жьони, любовніци відповідальних работніков)
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 вер, 2021 12:46, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому. У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
Спасибо, согласен, пора завязывать. Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?) заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего. уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?
тому що TLTR -> TLDR, простіше відосік переглянути і стати успішним Успіхом (головне по дорозі не пролюбити смартхвон)
Frant написав:rjkz Ви знаєте, далеко не всіх людей можна навчити чомусь путньому. У кожного є своя планка некомпетентності. Якщо людина до того ж вперта, як баран - не варто витрачати свій час.
Спасибо, согласен, пора завязывать. Кстати, тут был недавно диспут про подвалы (погребы?) заметил нюанс, что народ не очень со знаниями о гидроизоляции дружит - как делается и для чего. уже потом задался вопросом - почему люди смотрят ютьюб, а не возьмут книгу по архитектуре строительства частного дома в библиотеке?
после того, что вы заявили, что подвал дает зимой тепло, понятно, что уровень вашей экспертизы очень низкий. ну какие книги в библиотеке? про газоблок плотностью D300, про УШП?
цоколь зимою догріваю до +18С десь від +16С, а в люті морози від +14 (макс. споживання е.е. було 90КВт.) літом не тре кондера, коли на вулиці +35 то в цоколі +25
rjkz написав:Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.
вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.
Подвал уменьшает затраты на нагрев дома до температуры +5 градусов Хотя слышал от строителей, что прошлой зимой земля промерзла гораздо глубже, чем обычно. Поэтому, скорее всего, прошлой зимой тепловой насос марки подвал мог дать сбой.
ага, а я то думав, звідки біла фарба на зеленій плитці на підлозі, а то був іній від промерзання
airmax78 написав:] Я же армировал по периметру все стены сначала сеткой во время штукатурки, а потом стеклохолстом. Теперь на эту стену говноблочную можно спокойно облокотиться и она не выпадет. С разбегу врезаться, конечно, не стоит. Я бы на месте КАНа конфисковывал квартиры у таких собственников неблагодарных и выставлял на торги. КАНу с такими людьми не по пути.
Когда у вас квартира на надцатом этаже и из пеноблока только внешние стены+вентфасад(не знаю правда как надёжно кронштейны с керамогранитом будут держаться в пеноблоке через десяток-другой лет), то действительно все более-менее норм. А вот когда из такого материала все внутренние стены в многоэтажке-там, как правильно заметил Хьюм, со звукоизоляцией совсем тоска-печаль. И решить эту проблему ну очень дорого и сожрёт дофига пространства в и так небольших комнатах-посмотрите на планировки КТ, ФТ и ко. Ну и вандализма никто не отменял-помните здесь выкладывали фотку с места кражи, когда воры проникли в квартиру из соседней пустующей, сделав дырку в стене из газобетона. Знаю среди своих знакомых два случая, когда к ним в частные дома из омноблока проникли непрошеные гости-один раз проломив стену кувалдой, а второй вырвали подручными материалами бронированную дверь из стены. Владелица одного-директор турагенства, и там воры поживились хорошо, на около трех сотен куе(деньги, ювелирка, шубы и т.п.). А так материал хороший.
овноблок звичайною ножовкою ріжеться, не гірше як батон київський нарізний
kingkongovets написав:Объем денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9%, составив 6,21 млрд долл. … В региональном разрезе больше всего средств из-за границы следовало в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области. https://petrimazepa.com/v_pervom_polugo ... WwqKftGzms
Цікаво, чому їдуть з Києва в Польщу, якщо тут любий сантехнік знімає як з куща не менше чим 1 куй за місяць непильної роботи.
То не заробітчани переводять в Київ, а іноземні контори платять працівникам тут.
kingkongovets написав:Объем денежных переводов в Украину из-за границы в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 15,9%, составив 6,21 млрд долл. … В региональном разрезе больше всего средств из-за границы следовало в Киев, Днепропетровскую и Львовскую области. https://petrimazepa.com/v_pervom_polugo ... WwqKftGzms
Цікаво, чому їдуть з Києва в Польщу, якщо тут любий сантехнік знімає як з куща не менше чим 1 куй за місяць непильної роботи.
То не заробітчани переводять в Київ, а іноземні контори платять працівникам тут.
Не стільки іноземні контори, скільки з укро-офшорів гроші частково повертаються в Україну. ККЦ, на жаль, до цього не додумався. Йому аби запустити смажену новину про перемогу
"Экономически обоснованные причины для роста цен на первичном рынке практически исчерпаны. И уже ближе к концу года, в конце ноября-в декабре, если сохранится существующая экономическая ситуация, ценовая динамика будет очень незначительной: в пределах 0,5-1%", – говорит гендиректор компании "Увекон" Владимир Шалаев. https://www.unian.net/economics/other/c ... 30609.html