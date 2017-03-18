Додано: Сер 01 вер, 2021 13:38

Привіт всім!

Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації.

В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн.

Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві.

Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту.

Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться.

В центрі приблизно з ремонтом здають десь по 6000-7000грн в міс.





Що краще робити, якщо продати, то мабуть максимум , що дадуть 30т.дол

І треба їх кудись тоді вкласти, на депозитах всерівно малі %.

Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів.

В кого які ідеї? Може щось реально підкажете і більше варіантів , чи який з цих варіантів кращий. Дякую!