Додано: Сер 01 вер, 2021 14:20

trololo написав: rjkz написав: Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт. Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.



вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно

К сожалению это уже и так сделано, почти повсеместно. При бурении скважин до "второй" воды и ниже, мало кто делает изоляцию водоносных горизонтов, а без этого все смешается.У меня на производстве(где чуть было дом не построил) была отличная питьевая вода со скважины в 40 метров. Так в 2009 соседке "гаражные" бурильщики лупонули скважину в 5 метрах от моей, а потом она ещё и канализационную яму с земляным дном "додумалась" устроить в 9 метрах (за 4 метра от собственной скважины Карл!). С тех пор вода там условно-питьевая.