Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
цоколь зимою догріваю до +18С десь від +16С, а в люті морози від +14 (макс. споживання е.е. було 90КВт.) літом не тре кондера, коли на вулиці +35 то в цоколі +25
Флай поставил жирную точку в вялотекущем сраче. Думаю, даже +5 зимой в цоколе Флая не напугает. Это чтобы снизить затраты с 90КВт до нуля, а то убытки сплошь одни: отопление 90КВт, электричество - 30КВт, так и по миру пойдешь
Привіт всім! Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації. В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн. Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві. Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту. Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться. В центрі приблизно з ремонтом здають десь по 6000-7000грн в міс.
Що краще робити, якщо продати, то мабуть максимум , що дадуть 30т.дол І треба їх кудись тоді вкласти, на депозитах всерівно малі %. Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. В кого які ідеї? Може щось реально підкажете і більше варіантів , чи який з цих варіантів кращий. Дякую!
drevlyanin написав:Знаю среди своих знакомых два случая, когда к ним в частные дома из омноблока проникли непрошеные гости-один раз проломив стену кувалдой, а второй вырвали подручными материалами бронированную дверь из стены. Владелица одного-директор турагенства, и там воры поживились хорошо, на около трех сотен куе(деньги, ювелирка, шубы и т.п.).
про пультовую охрану не слышали? или решили "сэкономить")
unicdima написав:"Экономически обоснованные причины для роста цен на первичном рынке практически исчерпаны. И уже ближе к концу года, в конце ноября-в декабре, если сохранится существующая экономическая ситуация, ценовая динамика будет очень незначительной: в пределах 0,5-1%", –
Градостроительство и архитектура — одна из самых коррупционных сфер. Здесь зарабатывают баснословные прибыли застройщики, кормятся местные власти и столичные чиновники. А платят за все простые граждане. Те, кто, инвестируя в жилье, разделяют все риски с застройщиком (на Западе это делают банки и страховики). А также те, кто своими налогами оплачивает откаты чиновников — любителей заказать чего-нибудь задорого, а построить задешево.
Шара объёма не имеет, то есть безгранична. Будет дорожать
Raymond написав:.. Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. ..
Ремонт вытянет деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры, снова таки, нужно за ним следить, чтобы не наколхозили. Не забываем, что это старый жилфонд в городе с отрицательной демографией, как последствие, словами Хомякоида - лет через 10 получите половину "заколоченных окон" по дому. Я бы продал и не заморачивался. Куда вложить выручку - третий вопрос
Raymond написав:Привіт всім! Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації. В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн. Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві. Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту. Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться. В центрі приблизно з ремонтом здають десь по 6000-7000грн в міс.
Що краще робити, якщо продати, то мабуть максимум , що дадуть 30т.дол І треба їх кудись тоді вкласти, на депозитах всерівно малі %. Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. В кого які ідеї? Може щось реально підкажете і більше варіантів , чи який з цих варіантів кращий. Дякую!
если это действительно можно сейчас отдать за 30 - немедленно сливайте и покупайте в вышгороде
RTC12 написав:Д. Сорос, в статье самого авторитетного бизнес издания Financial Times(FT) на днях предупредил, что Китай вот-вот столкнется с серьезным финансовым кризисом, так как бум на рынке недвижимости в Китае подходит к концу, и что Evergrande - крупнейшая компания в сфере недвижимости, у которой задолженность превышает 300 миллиардов долларов, находится на грани краха... Долги Lehman Brothers, банкротство которого потрясло весь мир, были значительно ниже. https://www.ft.com/content/ecf7de34-e595-4814-9cbd-4a5119187330
Для Украины это наверняка аукнется как снижением спроса, так и падением цен на металл, руду и прочее сырьё.
цоколь зимою догріваю до +18С десь від +16С, а в люті морози від +14 (макс. споживання е.е. було 90КВт.) літом не тре кондера, коли на вулиці +35 то в цоколі +25
Флай поставил жирную точку в вялотекущем сраче. Думаю, даже +5 зимой в цоколе Флая не напугает. Это чтобы снизить затраты с 90КВт до нуля, а то убытки сплошь одни: отопление 90КВт, электричество - 30КВт, так и по миру пойдешь
з жовтня тариф 1.44 а не 1.68, жиррр! так що все ж теплонасіс, і вологість нормас і без акваріума ... тільки бетоннні блоки 1м х 0.5м +- та цегла. Намагався знайти овноблок і не знайшов. Виходить цоколь бізнес-еліт класу
rjkz написав:Есть масса способов убрать грунтовые воды от подвала во первых. Как вариант - водопонижение. Бурите насквозь глину до песка в нескольких местах и вода уходит в следующий водоносный горизонт.
вообще супер, зас**ать верховодкой нижние горизонты, чтобы было где буряки хранить. чудесно
К сожалению это уже и так сделано, почти повсеместно. При бурении скважин до "второй" воды и ниже, мало кто делает изоляцию водоносных горизонтов, а без этого все смешается. У меня на производстве(где чуть было дом не построил) была отличная питьевая вода со скважины в 40 метров. Так в 2009 соседке "гаражные" бурильщики лупонули скважину в 5 метрах от моей, а потом она ещё и канализационную яму с земляным дном "додумалась" устроить в 9 метрах (за 4 метра от собственной скважины Карл!). С тех пор вода там условно-питьевая.
flyman написав:.. Виходить цоколь бізнес-еліт класу
та да. Осталось закопать поглубже тепловой насос земля-вода, выкопать скважину и вуаля - полная автономность. С электричеством бы шота придумать, но ниче в голову не лезет, окромя как подключиться тайком к общедомовому счетчику или соседям