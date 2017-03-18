Додано: Сер 01 вер, 2021 14:54

trololo написав:

резюмируем.

1. делаем очень сложный дренаж с бурением и засиранием первого водоносного горизонта.

2. выворачиваем землю кубами

3. закапываем кучу доп бетона.

4. геморимся с тепло и парозоляцией перекрытия медлу подвалом и 1м этажом.

5. не забывать про вентиляцию подвала (опять затраты и теплопотери)



из плюсов

1. можно сделать бильярд или мастерскую.



резюмируем.1. делаем очень сложный дренаж с бурением и засиранием первого водоносного горизонта.2. выворачиваем землю кубами3. закапываем кучу доп бетона.4. геморимся с тепло и парозоляцией перекрытия медлу подвалом и 1м этажом.5. не забывать про вентиляцию подвала (опять затраты и теплопотери)из плюсов1. можно сделать бильярд или мастерскую.

Ну не все так плохо:1) если дом не в низине, то совсем не обязательны такие сложности;2)землю ведь не хозяин лопатой копает-наняли экскаватор, полдня и вуаля;3) это только деньги, притом не очень большие;4) в случае устройства тёплых полов везде, почти нет допзатрат;5) три вентиляционных стояка, по одному из каждой комнаты подвала, и проблем за 15 лет не видел.Второй плюс: экономите не малую площадь участка + деньги на постройке отдельно стоящего хоз. помещения, для хранения всякого нужного инструмента и инвентаря. В кладовочку, как у Эйра например, у меня бы все не влезло.