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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 14:29
Raymond написав:
Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів.
Повноцінний ремонт - дорогий. Навіть в Рівному.
Навіть якщо робити власними силами (потрібно мати навики + 6-12 місяців часу).
Продайте, за скільки дають.
Можливо, є сенс додати + 5 000 дол і купити 1к в центр іміста, з ремонтом.
Проте - якщо немає досвіда здачі в оренду, то краще не братися.
Квартирантів треба тримати в їжакових рукавицях, інакше за півроку засруть квартиру так, що змушені будете робити новий ремонт
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:29
ЖК Manhattan city: лента новостей
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:48
unicdima написав:
ЖК Manhattan city: лента новостей
Вчера
Акция продлена до 30 сентября! Скидка до 15%
Скидка до 15% на квартиры при 100% оплате
1.09 и уже -15%... пачилось
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:49
unicdima написав:
Акция продлена до 30 сентября!
а на сколько продлены сроки сдачи ЖК?
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Serg-ik
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:53
Serg-ik написав: unicdima написав:
Акция продлена до 30 сентября!
а на сколько продлены сроки сдачи ЖК?
Что-то там застопорилось, пока в СМИ нигде не видел истерики но рабочих почти не видно.
Если этот ЖК встанет то это будет бонба.
Востаннє редагувалось unicdima
в Сер 01 вер, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:54
trololo написав:
резюмируем.
1. делаем очень сложный дренаж с бурением и засиранием первого водоносного горизонта.
2. выворачиваем землю кубами
3. закапываем кучу доп бетона.
4. геморимся с тепло и парозоляцией перекрытия медлу подвалом и 1м этажом.
5. не забывать про вентиляцию подвала (опять затраты и теплопотери)
из плюсов
1. можно сделать бильярд или мастерскую.
Ну не все так плохо:
1) если дом не в низине, то совсем не обязательны такие сложности;
2)землю ведь не хозяин лопатой копает-наняли экскаватор, полдня и вуаля;
3) это только деньги, притом не очень большие;
4) в случае устройства тёплых полов везде, почти нет допзатрат;
5) три вентиляционных стояка, по одному из каждой комнаты подвала, и проблем за 15 лет не видел.
Второй плюс: экономите не малую площадь участка + деньги на постройке отдельно стоящего хоз. помещения, для хранения всякого нужного инструмента и инвентаря. В кладовочку, как у Эйра например, у меня бы все не влезло.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 14:58
unicdima написав: Serg-ik написав: unicdima написав:
Акция продлена до 30 сентября!
а на сколько продлены сроки сдачи ЖК?
Что-то там застопорилось, пока в СМИ нигде не видел истерики но рабочих почти не видно.
Если этот ЖК встанет то это будет бонба.
не зря в народе говорят, что место ("треуголка") проклято, и в центральном загсе на 2 свадьбы 1,5 развода ))
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:01
drevlyanin написав:
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Второй плюс: экономите не малую площадь участка + деньги на постройке отдельно стоящего хоз. помещения..
Непонятно там, что еще дороже в итоге обойдется.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:04
unicdima написав:
Если этот ЖК встанет то это будет бонба
бомба будет , если он просядет в подземную реку
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Serg-ik
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Додано: Сер 01 вер, 2021 15:17
airmax78
Какие новости в ЖК Чикаго ? Все по старинке ?
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