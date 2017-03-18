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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8437843884398440

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:29

  Raymond написав:Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів.

Повноцінний ремонт - дорогий. Навіть в Рівному.
Навіть якщо робити власними силами (потрібно мати навики + 6-12 місяців часу).

Продайте, за скільки дають.
Можливо, є сенс додати + 5 000 дол і купити 1к в центр іміста, з ремонтом.

Проте - якщо немає досвіда здачі в оренду, то краще не братися.
Квартирантів треба тримати в їжакових рукавицях, інакше за півроку засруть квартиру так, що змушені будете робити новий ремонт
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

ЖК Manhattan city: лента новостей
Вчера
Акция продлена до 30 сентября! Скидка до 15%
Скидка до 15% на квартиры при 100% оплате
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:48

  unicdima написав:ЖК Manhattan city: лента новостей
Вчера
Акция продлена до 30 сентября! Скидка до 15%
Скидка до 15% на квартиры при 100% оплате

1.09 и уже -15%... пачилось
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Акция продлена до 30 сентября!
а на сколько продлены сроки сдачи ЖК?
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:53

  Serg-ik написав:
  unicdima написав:Акция продлена до 30 сентября!
а на сколько продлены сроки сдачи ЖК?

Что-то там застопорилось, пока в СМИ нигде не видел истерики но рабочих почти не видно.
Если этот ЖК встанет то это будет бонба. :D
Востаннє редагувалось unicdima в Сер 01 вер, 2021 14:54, всього редагувалось 1 раз.
unicdima
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:54

  trololo написав:
резюмируем.
1. делаем очень сложный дренаж с бурением и засиранием первого водоносного горизонта.
2. выворачиваем землю кубами
3. закапываем кучу доп бетона.
4. геморимся с тепло и парозоляцией перекрытия медлу подвалом и 1м этажом.
5. не забывать про вентиляцию подвала (опять затраты и теплопотери)

из плюсов
1. можно сделать бильярд или мастерскую.



Ну не все так плохо:
1) если дом не в низине, то совсем не обязательны такие сложности;
2)землю ведь не хозяин лопатой копает-наняли экскаватор, полдня и вуаля;
3) это только деньги, притом не очень большие;
4) в случае устройства тёплых полов везде, почти нет допзатрат;
5) три вентиляционных стояка, по одному из каждой комнаты подвала, и проблем за 15 лет не видел.
Второй плюс: экономите не малую площадь участка + деньги на постройке отдельно стоящего хоз. помещения, для хранения всякого нужного инструмента и инвентаря. В кладовочку, как у Эйра например, у меня бы все не влезло. :oops:
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 14:58

  unicdima написав:
  Serg-ik написав:
  unicdima написав:Акция продлена до 30 сентября!
а на сколько продлены сроки сдачи ЖК?

Что-то там застопорилось, пока в СМИ нигде не видел истерики но рабочих почти не видно.
Если этот ЖК встанет то это будет бонба. :D

не зря в народе говорят, что место ("треуголка") проклято, и в центральном загсе на 2 свадьбы 1,5 развода ))
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:01

  drevlyanin написав:..
Второй плюс: экономите не малую площадь участка + деньги на постройке отдельно стоящего хоз. помещения..

Непонятно там, что еще дороже в итоге обойдется.
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  unicdima написав:Если этот ЖК встанет то это будет бонба

бомба будет , если он просядет в подземную реку
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 15:17

airmax78

Какие новости в ЖК Чикаго ? Все по старинке ?
proftpd66
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