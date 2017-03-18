Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
unicdima написав:"Экономически обоснованные причины для роста цен на первичном рынке практически исчерпаны. И уже ближе к концу года, в конце ноября-в декабре, если сохранится существующая экономическая ситуация, ценовая динамика будет очень незначительной: в пределах 0,5-1%", – говорит гендиректор компании "Увекон" Владимир Шалаев. https://www.unian.net/economics/other/c ... 30609.html
я впевнений, що прогноз зРадіо - справдиться. питання лише в тому - коли? В кінці 2021? В середині 2022? В 2023?
airmax78 написав:То что сильно не упадет стало понятно в марте 2020, когда центробанки всего мира начали заливать пандемию беспрецедентным количеством кэша. Потому я и начал делать ремонт, а не поспешил на рынок с продажей. Но на такое ралли, думаю, мало кто расчитывал. Разве что Трибека.
Первый написав:Почалося. Овноблок файни почав парапланерування з мхз до 600 баксів. ..
полагаю, пока ВОЗ не объявит конец карантина, никаких судьбоносных решений центробанков ждать не стоит. Деньги раздают все кому не лень - вон МВФ всему миру понемногу насыпал, и нам мелочь перепала. а когда тот короновирус закончится - тока масоны знают )) В этом и была ошибка ЗРадио, а чего он такой упертый, до сих пор догнать не могу. Встал на принцип и все тебе. Шансы хотя бы на частичное выполнение прогноза тают просто как снег в апреле
Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.
Неправильно, Максим. Мой прогноз, как и любой оный, достойный называться таковым, действительно, динамический, но я никогда не говорил, что уточнять его нужно не ранее сентября 2022-го. Я говорил, что его бессмысленно уточнять до октября 2021-го!
Если бы sequence помнил что-то из программы своей университетской подготовки (в частности, понятие матожидания), он бы не называл это "упертостью". Тебе и другим гуманитариям - простительно, ему - нет.
Кстати, по поводу реплики об удаленке - лужа, в которой ты сидишь, все глубже и глубже. Вчера Гугл в очередной (уже 4-й, если не ошибаюсь) раз перенес массовое возвращение в офисы, несмотря на то, что все 100% его сотрудников вакцинированы. Не готов, утверждать, закончатся ли когда-нибудь буквы для новых штаммов коронавируса, но считать произошедшие социальные изменения временными - большая ошибка. Это уже год как new normal, и процесс виртуализации рабочих мест необратим. Бизнес не просто отправляет работающих сотрудников работать удаленно - он новых людей начинает искать равнодушно к их локации
zРадио написав:Гугл в очередной (уже 4-й, если не ошибаюсь) раз перенес массовое возвращение в офисы, несмотря на то, что все 100% его сотрудников вакцинированы. Не готов, утверждать, закончатся ли когда-нибудь буквы для новых штаммов коронавируса, но считать произошедшие социальные изменения временными - большая ошибка.
Щодо прогноза зРадіо: серйозні люди також пишуть про подібний розвиток ситуації. Чекаємо!
"Як наголошується в статті, вже в другому півріччі-2021 ми спостерігаємо цінову стабілізацію щодо більшості позицій сталевого переділу. Інерційно все ще рухаються вгору ціни на первинну сировину - ЗРС і коксівне вугілля, тоді як котирування на заготовку, сляби, катанку, схоже, досягли своїх піків у травні-червні і тепер спробують якомога довше протриматися на цьому високому плато.
Національний банк України в своєму свіжому інфляційному звіті (за липень 2021 г.) прогнозує, що до кінця року усереднені ціни на сталь опустяться до рівня 600 дол/тонну, тоді як зараз він вище 700 дол/тонну"
но позвольте, лепить сюда матожидание, да и в целом ТВ-шку это выше моих сил. Так можно доожидаться до Франтовского "по любому когда-то завалится". Или как блондинка про динозавров "50/50". Но в целом я довольно терпеливый человек и готов смиренно и терпеливо ожидать октября какого-то года. Мне по сути плевать - главное, чтобы КГС до того времени по тихому мне допилил квартирку запасную и я успел к тому времени подкопить разницу с центром ))
но позвольте, лепить сюда матожидание, да и в целом ТВ-шку это выше моих сил
Мне показалось, вы меня снова не поняли. Впрочем, знаете, как оно бывает - даже идиоты с табличками о вреде алчности, протестующие на Уолл-Стрит, периодически оказываются правы. Они понятия зеленого не имеют о том, что такое перекупленность на рынке акций, или высокий NPL в ипотечном портфеле - они просто там всегда стоят, и иногда, сами того не понимая, оказываются правы. Вы можете позволить Максиму радоваться тому, как правы оказались растишки "с тремя классами церковно-приходской школы", а я не могу. Вот и все.
Раз уж коснулись теории вероятностей, вспомните мысленный эксперимент о бесконечных обезьянах (любое совпадение с известным на ветке автором - случайно), который гласит, что абстрактный примат, нажимая рандомно на клавиши неограниченное количество раз, рано или поздно напечатает заранее заданный текст
Vlad442 написав:
zРадио написав:Если бы sequence помнил что-то из программы своей университетской подготовки (в частности, понятие матожидания), он бы не называл это "упертостью".
Долго думал, как тут прилепить матожидание к этой ситуации и не додумался. Вы знаете, что такое матожидание?
Raymond написав:Привіт всім! Хто може що порадити і як всетаки краще поступити в данній ситуації. В мого двоюродного брата помер батько, який жив в центрі Рівного, лишилася у спадок квартира з боргами по коммуналці десь біля 25000-30000грн. Запитав, що порадити, та і сам не знаю, живе поки, що в Києві. Квартиру міг би здати в оренду , але не може, вона просто "убита", голуби на балконах, вікна , двері , сантехніка все ще 60х років і в занедбанному , жахливому стані, та ще й останній 4 поверх без ліфту. Плюси: товсті цегляні стіни і самий центр, і можливо на наступний рік ОСББ дасть можливіть встановлювати автономку , якщо звісно всі погодяться. В центрі приблизно з ремонтом здають десь по 6000-7000грн в міс.
Що краще робити, якщо продати, то мабуть максимум , що дадуть 30т.дол І треба їх кудись тоді вкласти, на депозитах всерівно малі %. Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. В кого які ідеї? Може щось реально підкажете і більше варіантів , чи який з цих варіантів кращий. Дякую!
А если бы ему по наследству досталась 24-ая Волга, он бы вложил деньги, поставил на нее газ и таксовал по выходным, когда приезжал на малую родину? Вот так же выглядит со стороны попытка человека без опыта, который к тому же живет в другом городе, сделать ремонт под аренду и сдавать. Набьет себе шишки, обдерут строители, потом сдаст за копейки людям, которые быстро ушатают этот ремонт. Раньше, когда не было насыщения рынка, аренда было просто. Сейчас, чтобы получать достаточный профит, она требует вложений, знаний и навыков.
Мой совет продавать. Что делать с деньгами это второй вопрос.
zРадио написав:Выходит, вам нужно еще дольше подумать
Судя по тому что вы уклонились от ответа, о теории вероятностей у вас очень поверхностные представления. Услышали пару красивых терминов, можете ввернуть в разговор, а что они означают не понимаете. Может и с экономическими терминами так?