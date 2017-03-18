Додано: Сер 01 вер, 2021 15:30

airmax78 написав: sequence написав: Первый написав: Почалося. Овноблок файни почав парапланерування з мхз до 600 баксів.

.. Почалося. Овноблок файни почав парапланерування з мхз до 600 баксів...

полагаю, пока ВОЗ не объявит конец карантина, никаких судьбоносных решений центробанков ждать не стоит. Деньги раздают все кому не лень - вон МВФ всему миру понемногу насыпал, и нам мелочь перепала.

а когда тот короновирус закончится - тока масоны знают ))

В этом и была ошибка ЗРадио, а чего он такой упертый, до сих пор догнать не могу. Встал на принцип и все тебе. Шансы хотя бы на частичное выполнение прогноза тают просто как снег в апреле полагаю, пока ВОЗ не объявит конец карантина, никаких судьбоносных решений центробанков ждать не стоит. Деньги раздают все кому не лень - вон МВФ всему миру понемногу насыпал, и нам мелочь перепала.а когда тот короновирус закончится - тока масоны знают ))В этом и была ошибка ЗРадио, а чего он такой упертый, до сих пор догнать не могу. Встал на принцип и все тебе. Шансы хотя бы на частичное выполнение прогноза тают просто как снег в апреле

Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года. Зрадио уже осторожно намекнул, что его прогноз динамический и нельзя его оценивать ранее осени 2022 года.

Неправильно, Максим. Мой прогноз, как и любой оный, достойный называться таковым, действительно, динамический, но я никогда не говорил, что уточнять его нужно не ранее сентября 2022-го. Я говорил, что его бессмысленно уточнять до октября 2021-го!Если быпомнил что-то из программы своей университетской подготовки (в частности, понятие матожидания), он бы не называл это "упертостью". Тебе и другим гуманитариям - простительно, ему - нет.Кстати, по поводу реплики об удаленке - лужа, в которой ты сидишь, все глубже и глубже. Вчера Гугл в очередной (уже 4-й, если не ошибаюсь) раз перенес массовое возвращение в офисы, несмотря на то, что все 100% его сотрудников вакцинированы. Не готов, утверждать, закончатся ли когда-нибудь буквы для новых штаммов коронавируса, но считать произошедшие социальные изменения временными - большая ошибка. Это уже год как new normal, и процесс виртуализации рабочих мест необратим. Бизнес не просто отправляет работающих сотрудников работать удаленно - он новых людей начинает искать равнодушно к их локации