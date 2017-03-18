Тобто "волохатий класик форуму" - набрав найперше повідомлення тут - випадково??)))
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:33
Тобто "волохатий класик форуму" - набрав найперше повідомлення тут - випадково??)))
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35
Там, со слов хозяйки, дело было так: на окнах/дверях были датчики на открывание, но дверь вывернули с коробкой в нижней части. не повредив провод. А внутренние датчики движения она почти никогда не включает т.к. в доме постоянно гуляют два довольно крупных кошака какой то модной породы. Во втором доме хозяева такой фигни не ожидали, потому как почти всегда кто то дома (родители-не старые военные пенсионеры), но в тот день все дружно свалили по своим делам. Думаю без местного наводчика не обошлось.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:39
Я не уклонялся от ответа, потому что вы не смогли даже сформулировать вопрос. Я просто не собираюсь погружать в скучную теорию чайника, побежавшего гуглить слово "матожидание" после его прочтения в чужом комментарии, адресованном не ему, а тому, кто этот термин знает
Вы уж извините, но как есть. Кстати, ваш гуманитарный склад ума мне стал очевиден после прочтения первых же комментариев в мае прошлого года. Это не хорошо и не плохо, это факт. Мне, вероятно, тоже чего-то полезного от гуманитариев не хватает
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.
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