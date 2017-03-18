Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00

zРадио написав: ..

Мне показалось, вы меня снова не поняли. .. ..Мне показалось, вы меня снова не поняли. ..

да все я вроде как понял. Посыл был на тотальном сворачивании программ поддержки экономики - но до этого еще надо дожить. Моя версия, это задержка до окончания карантина.Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем. То что халява скоро закончится, понимает и дворник. Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности, что еще усугубляет картину, так как растерянность иногда приводит к принятию совсем нерациональных решений. Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.