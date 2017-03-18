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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:33

  zРадио написав:мысленный эксперимент о бесконечных обезьянах (любое совпадение с известным на ветке автором - случайно), который гласит, что абстрактный примат, нажимая рандомно на клавиши неограниченное количество раз, рано или поздно напечатает заранее заданный текст

Тобто "волохатий класик форуму" - набрав найперше повідомлення тут - випадково??)))
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35

  Прохожий написав:про пультовую охрану не слышали?
или решили "сэкономить")


Там, со слов хозяйки, дело было так: на окнах/дверях были датчики на открывание, но дверь вывернули с коробкой в нижней части. не повредив провод. А внутренние датчики движения она почти никогда не включает т.к. в доме постоянно гуляют два довольно крупных кошака какой то модной породы. Во втором доме хозяева такой фигни не ожидали, потому как почти всегда кто то дома (родители-не старые военные пенсионеры), но в тот день все дружно свалили по своим делам. Думаю без местного наводчика не обошлось.
drevlyanin
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:39

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Выходит, вам нужно еще дольше подумать

Судя по тому что вы уклонились от ответа, о теории вероятностей у вас очень поверхностные представления. Услышали пару красивых терминов, можете ввернуть в разговор, а что они означают не понимаете. Может и с экономическими терминами так?


Я не уклонялся от ответа, потому что вы не смогли даже сформулировать вопрос. Я просто не собираюсь погружать в скучную теорию чайника, побежавшего гуглить слово "матожидание" после его прочтения в чужом комментарии, адресованном не ему, а тому, кто этот термин знает :lol:

Вы уж извините, но как есть. Кстати, ваш гуманитарный склад ума мне стал очевиден после прочтения первых же комментариев в мае прошлого года. Это не хорошо и не плохо, это факт. Мне, вероятно, тоже чего-то полезного от гуманитариев не хватает
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:44

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 16:54

  Vlad442 написав:Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.


Интереснейший (до поры) он гуманитариям, которым "столько открытий чудных готовит просвещенья дух". Для дипломированных же специалистов теория вероятностей - не просто раздел математики, а отдельная наука со своими собственными разделами, изучаемыми в рамках нескольких университетских дисциплин :D Вы даже здесь спалили свою непричастность, но я не устану повторять, что ничего страшного в этом нет. Главное - не заниматься самообманом, ваше реноме на форуме все равно давно сформировано
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00

  zРадио написав:..
Мне показалось, вы меня снова не поняли. ..

да все я вроде как понял. Посыл был на тотальном сворачивании программ поддержки экономики - но до этого еще надо дожить. Моя версия, это задержка до окончания карантина.
Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем. То что халява скоро закончится, понимает и дворник. Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности, что еще усугубляет картину, так как растерянность иногда приводит к принятию совсем нерациональных решений. Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:01

  Vlad442 написав:Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.


Объясните мне что это такое . В Вики увидел что есть два значения 0 и 1.

Мои две подруги забухали, отходяк. Я не снял Чикаго . Это математическое ожидание?

Распределение Коши. Кстати, нужное .
proftpd66
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:05

  Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.


Достойный пример самобичевания, Влад. Неспроста вы его никому не адресовали. Правда, так ли обязательно нам было о нем прочитать? На ветке только унтер-офицерских вдов не хватало...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:26

  sequence написав:
  zРадио написав:..
Мне показалось, вы меня снова не поняли. ..

да все я вроде как понял. Посыл был на тотальном сворачивании программ поддержки экономики - но до этого еще надо дожить. Моя версия, это задержка до окончания карантина.
Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем. То что халява скоро закончится, понимает и дворник. Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности, что еще усугубляет картину, так как растерянность иногда приводит к принятию совсем нерациональных решений. Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.

при чому тут рас 5 Байдена за вивід, якщо Трамп домовився з талібами?
Так що, інфляція долара 10% офіційно?
flyman
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