Тобто "волохатий класик форуму" - набрав найперше повідомлення тут - випадково??)))
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Додано: Сер 01 вер, 2021 16:33
Тобто "волохатий класик форуму" - набрав найперше повідомлення тут - випадково??)))
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:35
Там, со слов хозяйки, дело было так: на окнах/дверях были датчики на открывание, но дверь вывернули с коробкой в нижней части. не повредив провод. А внутренние датчики движения она почти никогда не включает т.к. в доме постоянно гуляют два довольно крупных кошака какой то модной породы. Во втором доме хозяева такой фигни не ожидали, потому как почти всегда кто то дома (родители-не старые военные пенсионеры), но в тот день все дружно свалили по своим делам. Думаю без местного наводчика не обошлось.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:39
Я не уклонялся от ответа, потому что вы не смогли даже сформулировать вопрос. Я просто не собираюсь погружать в скучную теорию чайника, побежавшего гуглить слово "матожидание" после его прочтения в чужом комментарии, адресованном не ему, а тому, кто этот термин знает
Вы уж извините, но как есть. Кстати, ваш гуманитарный склад ума мне стал очевиден после прочтения первых же комментариев в мае прошлого года. Это не хорошо и не плохо, это факт. Мне, вероятно, тоже чего-то полезного от гуманитариев не хватает
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:44
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.
Додано: Сер 01 вер, 2021 16:54
Интереснейший (до поры) он гуманитариям, которым "столько открытий чудных готовит просвещенья дух". Для дипломированных же специалистов теория вероятностей - не просто раздел математики, а отдельная наука со своими собственными разделами, изучаемыми в рамках нескольких университетских дисциплин Вы даже здесь спалили свою непричастность, но я не устану повторять, что ничего страшного в этом нет. Главное - не заниматься самообманом, ваше реноме на форуме все равно давно сформировано
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00
да все я вроде как понял. Посыл был на тотальном сворачивании программ поддержки экономики - но до этого еще надо дожить. Моя версия, это задержка до окончания карантина.
Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем. То что халява скоро закончится, понимает и дворник. Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности, что еще усугубляет картину, так как растерянность иногда приводит к принятию совсем нерациональных решений. Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:00
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:01
Объясните мне что это такое . В Вики увидел что есть два значения 0 и 1.
Мои две подруги забухали, отходяк. Я не снял Чикаго . Это математическое ожидание?
Распределение Коши. Кстати, нужное .
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:05
Достойный пример самобичевания, Влад. Неспроста вы его никому не адресовали. Правда, так ли обязательно нам было о нем прочитать? На ветке только унтер-офицерских вдов не хватало...
Додано: Сер 01 вер, 2021 17:26
при чому тут рас 5 Байдена за вивід, якщо Трамп домовився з талібами?
Так що, інфляція долара 10% офіційно?
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