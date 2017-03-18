RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8440844184428443

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:42

  drevlyanin написав:
  Прохожий написав:про пультовую охрану не слышали?
или решили "сэкономить")


Там, со слов хозяйки, дело было так: на окнах/дверях были датчики на открывание, но дверь вывернули с коробкой в нижней части. не повредив провод. А внутренние датчики движения она почти никогда не включает т.к. в доме постоянно гуляют два довольно крупных кошака какой то модной породы. Во втором доме хозяева такой фигни не ожидали, потому как почти всегда кто то дома (родители-не старые военные пенсионеры), но в тот день все дружно свалили по своим делам. Думаю без местного наводчика не обошлось.

В приватних будинках 90% обкрадань - по наводці, в багатоквартирних -не меньше 50%.
Тим більше, двері виломали так, щоб не зачіпати датчик відкриття.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 вер, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22262
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:46

  Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.

Стоп машина!
А що очевидно пану Владу?
Конкретно???
Коли ціни КРЖН підуть вниз???

зРадіо дав прогноз і не відрікся від нього, незважаючи на гоніння.
Чекаю ваш прогноз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22262
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:46

  proftpd66 написав:
  Vlad442 написав:Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.


Объясните мне что это такое . В Вики увидел что есть два значения 0 и 1.

Мои две подруги забухали, отходяк. Я не снял Чикаго . Это математическое ожидание?

Распределение Коши. Кстати, нужное .

звонок таракану и две трезвые брюнетки уже в пути
все просто 0_1...
Прохожий
 
Повідомлень: 12388
З нами з: 05.06.13
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:47

  sequence написав:это задержка до окончания карантина.
Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем.


А с чего вы взяли, что экономику сейчас завалит прекращение эмиссии, а не ее безудержное продолжение? Вы, видимо, пропустили цитату Булларда, которую я давал несколько дней назад - функционер ФРС сам уже не понимает, сколько пользы и сколько вреда в их действиях. Мое ИМХО, которое было таким полтора года назад и остается таким по сегодня - инструмент полезный, в условиях коронакризиса даже безальтернативный, но временный. Сначала он поддерживает упавший потребительский и инвестиционный спрос, затем - надувает спекулятивные пузыри, чреватые падением покупательской способности, ростом дефицита бюджета, сальдо торговых операций и стоимости обслуживания долга. Совсем заигравшись можно поплатиться даже статусом резервной и свободно-конвертируемой валюты...


  sequence написав:То что халява скоро закончится, понимает и дворник


Почему тогда каждый дворник понимает, а каждый бетонопрактик - воспринимает как все плохое против всего хорошего? Второй глупее первого? Может и так, но я бы не делал реверансов и в сторону дворников - на рынке мало кто понимает неотвратимость QT, следующего за QE. Особенно, это относится к розничному рынку (а КРЖН практически полностью розничный)


  sequence написав:Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности


Не-не-не, это у вас повесить на меня не получится. Позиция относительно собственного жилья общеизвестна - да я и сам покупал, руководствуясь целью съехать с аренды, а не заработка. Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон, не говоря уже про венчурные рекомендации


  sequence написав:Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.


Еще скажите, что тот, кто не купил тогда, проиграл :lol:
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10965
З нами з: 02.05.18
Подякував: 2450 раз.
Подякували: 5374 раз.
 
Профіль
16
7
3
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:49

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.


Достойный пример самобичевания, Влад. Неспроста вы его никому не адресовали. Правда, так ли обязательно нам было о нем прочитать? На ветке только унтер-офицерских вдов не хватало...

Хто їх буде шмагати різками за незнання матем. статистики і недовіру до неї?)))
_____
Щодо золота і бетона - можна грати і там, і там. Навіть одночасно, при наявності ресурсів.
Питання - коли правильно заходити, коли виходити. Можливо, тут треба мати розвинені аналітичні здатності
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 вер, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22262
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:50

  Frant написав:
  Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.

Стоп машина!
А що очевидно пану Владу?
Конкретно???
Коли ціни КРЖН підуть вниз???

зРадіо дав прогноз і не відрікся від нього, незважаючи на гоніння.
Чекаю ваш прогноз.

зРадист дал прогноз на падение цен от МХЗ(март 2020) на 20-40% начиная с 1.09.2021.(сегодня)
но для начала цены должны вернуться на уровень МХЗ чтобы оттуда уже парапланировать
возникает БОЛЬШОЙ вопрос: когда мы увидим цены марта 2020го?
:mrgreen:
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 01 вер, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Прохожий
 
Повідомлень: 12388
З нами з: 05.06.13
Подякував: 776 раз.
Подякували: 1357 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 17:54

  Прохожий написав:
  Frant написав:
  Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.

Стоп машина!
А що очевидно пану Владу?
Конкретно???
Коли ціни КРЖН підуть вниз???

зРадіо дав прогноз і не відрікся від нього, незважаючи на гоніння.
Чекаю ваш прогноз.

зРадист дал прогноз на падение цен от МХЗ(март 2020) на 20-40% начиная с 1.09.(сегодня)
но для начала цены должны вернуться на уровень МХЗ чтобы оттуда уже парапланировать :mrgreen:

Мене влаштує, якщо ціни КРЖн знизяться навіть на 10-15%.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22262
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1382 раз.
Подякували: 2308 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київрада схвалила план забудови Оболоні. Що він передбачає

https://www.the-village.com.ua/village/ ... IDfgsR93yU
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9722
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2189 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8440844184428443
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
538 271582
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 19:55
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21365 3850274
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49297
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19847)
01.09.2021 19:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.