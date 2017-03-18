Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:про пультовую охрану не слышали? или решили "сэкономить")
Там, со слов хозяйки, дело было так: на окнах/дверях были датчики на открывание, но дверь вывернули с коробкой в нижней части. не повредив провод. А внутренние датчики движения она почти никогда не включает т.к. в доме постоянно гуляют два довольно крупных кошака какой то модной породы. Во втором доме хозяева такой фигни не ожидали, потому как почти всегда кто то дома (родители-не старые военные пенсионеры), но в тот день все дружно свалили по своим делам. Думаю без местного наводчика не обошлось.
В приватних будинках 90% обкрадань - по наводці, в багатоквартирних -не меньше 50%. Тим більше, двері виломали так, щоб не зачіпати датчик відкриття.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 вер, 2021 17:47, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.
Стоп машина! А що очевидно пану Владу? Конкретно??? Коли ціни КРЖН підуть вниз???
зРадіо дав прогноз і не відрікся від нього, незважаючи на гоніння. Чекаю ваш прогноз.
Vlad442 написав:Слив засчитан. Вы не понимаете что такое матожидание и как, когда и к чему применяется этот термин. В частности поэтому вы интереснейший раздел математики - теория вероятностей и случайных процессов, считаете скучным.
Объясните мне что это такое . В Вики увидел что есть два значения 0 и 1.
Мои две подруги забухали, отходяк. Я не снял Чикаго . Это математическое ожидание?
Распределение Коши. Кстати, нужное .
звонок таракану и две трезвые брюнетки уже в пути все просто 0_1...
sequence написав:это задержка до окончания карантина. Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем.
А с чего вы взяли, что экономику сейчас завалит прекращение эмиссии, а не ее безудержное продолжение? Вы, видимо, пропустили цитату Булларда, которую я давал несколько дней назад - функционер ФРС сам уже не понимает, сколько пользы и сколько вреда в их действиях. Мое ИМХО, которое было таким полтора года назад и остается таким по сегодня - инструмент полезный, в условиях коронакризиса даже безальтернативный, но временный. Сначала он поддерживает упавший потребительский и инвестиционный спрос, затем - надувает спекулятивные пузыри, чреватые падением покупательской способности, ростом дефицита бюджета, сальдо торговых операций и стоимости обслуживания долга. Совсем заигравшись можно поплатиться даже статусом резервной и свободно-конвертируемой валюты...
sequence написав:То что халява скоро закончится, понимает и дворник
Почему тогда каждый дворник понимает, а каждый бетонопрактик - воспринимает как все плохое против всего хорошего? Второй глупее первого? Может и так, но я бы не делал реверансов и в сторону дворников - на рынке мало кто понимает неотвратимость QT, следующего за QE. Особенно, это относится к розничному рынку (а КРЖН практически полностью розничный)
sequence написав:Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности
Не-не-не, это у вас повесить на меня не получится. Позиция относительно собственного жилья общеизвестна - да я и сам покупал, руководствуясь целью съехать с аренды, а не заработка. Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон, не говоря уже про венчурные рекомендации
sequence написав:Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.
Еще скажите, что тот, кто не купил тогда, проиграл
Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.
Достойный пример самобичевания, Влад. Неспроста вы его никому не адресовали. Правда, так ли обязательно нам было о нем прочитать? На ветке только унтер-офицерских вдов не хватало...
Хто їх буде шмагати різками за незнання матем. статистики і недовіру до неї?))) _____ Щодо золота і бетона - можна грати і там, і там. Навіть одночасно, при наявності ресурсів. Питання - коли правильно заходити, коли виходити. Можливо, тут треба мати розвинені аналітичні здатності
Востаннє редагувалось Frant в Сер 01 вер, 2021 17:52, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.
Стоп машина! А що очевидно пану Владу? Конкретно??? Коли ціни КРЖН підуть вниз???
зРадіо дав прогноз і не відрікся від нього, незважаючи на гоніння. Чекаю ваш прогноз.
зРадист дал прогноз на падение цен от МХЗ(март 2020) на 20-40% начиная с 1.09.2021.(сегодня) но для начала цены должны вернуться на уровень МХЗ чтобы оттуда уже парапланировать возникает БОЛЬШОЙ вопрос: когда мы увидим цены марта 2020го?
Востаннє редагувалось Прохожий в Сер 01 вер, 2021 17:55, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442 написав:Ладно, проехали. В дальнейшем старайтесь не лезть в темы, в которых плаваете, и не использовать терминов, которые не понимаете, чтобы не было таких проколов. Вы же с лекцией не в ПТУ выступаете. Тут могут встретиться люди, для которых все будет очевидно.
Стоп машина! А що очевидно пану Владу? Конкретно??? Коли ціни КРЖН підуть вниз???
зРадіо дав прогноз і не відрікся від нього, незважаючи на гоніння. Чекаю ваш прогноз.
зРадист дал прогноз на падение цен от МХЗ(март 2020) на 20-40% начиная с 1.09.(сегодня) но для начала цены должны вернуться на уровень МХЗ чтобы оттуда уже парапланировать
Мене влаштує, якщо ціни КРЖн знизяться навіть на 10-15%.