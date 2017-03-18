Додано: Сер 01 вер, 2021 17:47

sequence написав: это задержка до окончания карантина.

Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем. это задержка до окончания карантина.Тут еще дополнительные "лебеди" взлетели. Байдена и так готовы рас пять или шесть за вывод армии с Афгана, если демократы еще и экономику завалят, им это не простят. Потому терпеливо ждем.

sequence написав: То что халява скоро закончится, понимает и дворник То что халява скоро закончится, понимает и дворник

sequence написав: Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности Но за это время люди могли бы улучшить жилищные условия, но кто-то мог к вам прислушаться и теперь в растерянности

sequence написав: Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках. Как это было в 2007-08 годах - гостинка на Венике в ипотеку за 83 Кбаксов в швейцарских франках.

А с чего вы взяли, что экономику сейчас завалит прекращение эмиссии, а не ее безудержное продолжение? Вы, видимо, пропустили цитату Булларда, которую я давал несколько дней назад - функционер ФРС сам уже не понимает, сколько пользы и сколько вреда в их действиях. Мое ИМХО, которое было таким полтора года назад и остается таким по сегодня - инструмент полезный, в условиях коронакризиса даже безальтернативный, но временный. Сначала он поддерживает упавший потребительский и инвестиционный спрос, затем - надувает спекулятивные пузыри, чреватые падением покупательской способности, ростом дефицита бюджета, сальдо торговых операций и стоимости обслуживания долга. Совсем заигравшись можно поплатиться даже статусом резервной и свободно-конвертируемой валюты...Почему тогда каждый дворник понимает, а каждый бетонопрактик - воспринимает как все плохое против всего хорошего? Второй глупее первого? Может и так, но я бы не делал реверансов и в сторону дворников - на рынке мало кто понимает неотвратимость QT, следующего за QE. Особенно, это относится к розничному рынку (а КРЖН практически полностью розничный)Не-не-не, это у вас повесить на меня не получится. Позиция относительно собственного жилья общеизвестна - да я и сам покупал, руководствуясь целью съехать с аренды, а не заработка. Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон, не говоря уже про венчурные рекомендацииЕще скажите, что тот, кто не купил тогда, проиграл