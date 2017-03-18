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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Київрада схвалила план забудови Оболоні. Що він передбачає
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:35
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
При чем тут цены КРЖН? Вы знаете, что такое матожидание?
Раньше я считал зРадио специалистом, пусть и со странностями и некоторыми девиациями в общении. Сейчас, когда увидел наукообразную чушь, потом вместо того чтобы выкрутится ("при высокой дисперсии вполне возможно, что при отрицательном матожидании итоговый результат окажется положительным"), или тихо слиться, упорную позицию "сам дурак", у меня возникли сомнения. Легенда, в которую я верил, надкололась, даже чуть треснула. Теперь я не понимаю кто он.
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Что значит "влаштовуе"? Цены вас не спрашивают. Или вы имеете в виду, что будете держать до -15%, а потом панически сливать. Если есть что. Вся эта история с хрущами очень мутная. При агрессивной риторике, что будет дешеветь и только идиоты бетонируются, потом задним числом "а я вот прикупил себе на дне".
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:50
Я думаю, що він - дає частково правду, а частково - прикалується над публікою.
Це вельми поширене явище на форумах))) різновиди троллінгу, передразнювання, висміювання.
Людина він розумна, з високим рівнем інтелекту, і прикалується над "волохатим джмелем" і "ароматним хмелем", "двірниками і бетонотримачами"))
Я його розумію. Дійсно, з якої радості людині безплатно робити серйозну роботу??? Робити безплатний точний прогноз цін на нерухомість???
Тут більшість навіть не подякує. Зжере, виплюне і піде далі.
Додано: Сер 01 вер, 2021 19:56
Продолжаете с умным видом копипастить цитаты из статьи википедии, которую кинулись гуглить, прочитав слово "матожидание"? Ладно, хорош глумиться, даю первую подсказку (кстати, придуманную специально для мотивации интереса гуманитариев к теории вероятностей) - задача о бросании игральных костей
PS: вторая будет слишком толстой даже для вас, предупреждаю сразу ))
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Можно тут поподробней? Открываю график цен на золото и вижу, что золото с 16-ого года выросло на 40-50%. Вторичка за эти 5 лет выросла тоже на 40-50%. Золото приносит 0 дивидендного дохода, недвига приносила в среднем 8% годовых. Плюс в физическом золоте большие потери на вход-выход (мы же сравниваем физические активы, а не виртуальное золото или котлованы).
Простая арифметика показывает, что вы не правы.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:23
zРадио
Блин, вот как можно быть таким упоротым?
Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:25
Это он про антикварное бабушкино(сферической старушки в вакууме) кольцо, не обращайте внимания.
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:29
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Господа, а что с Балашовым случилось ?
Арестовали всю недвигу на 20 млн. грн, я так понял разборки.
Так "тихую гавань/пенсионный фонд" могут просто так отобрать ?
Или дествительно начали наводить порядок с налогами ?
Додано: Сер 01 вер, 2021 20:33
у нас все можуть, так що продавай маєтки тут і, поки ще є квартирка можливостей переводь в ЄС
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 вер, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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