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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8441844284438444>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 18:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Київрада схвалила план забудови Оболоні. Що він передбачає

https://www.the-village.com.ua/village/ ... IDfgsR93yU
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:35

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Стоп машина!
А що очевидно пану Владу?
Конкретно???
Коли ціни КРЖН підуть вниз???

При чем тут цены КРЖН? Вы знаете, что такое матожидание?

Раньше я считал зРадио специалистом, пусть и со странностями и некоторыми девиациями в общении. Сейчас, когда увидел наукообразную чушь, потом вместо того чтобы выкрутится ("при высокой дисперсии вполне возможно, что при отрицательном матожидании итоговый результат окажется положительным"), или тихо слиться, упорную позицию "сам дурак", у меня возникли сомнения. Легенда, в которую я верил, надкололась, даже чуть треснула. Теперь я не понимаю кто он.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Frant написав:Мене влаштує, якщо ціни КРЖн знизяться навіть на 10-15%.

Что значит "влаштовуе"? Цены вас не спрашивают. Или вы имеете в виду, что будете держать до -15%, а потом панически сливать. Если есть что. Вся эта история с хрущами очень мутная. При агрессивной риторике, что будет дешеветь и только идиоты бетонируются, потом задним числом "а я вот прикупил себе на дне".
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:50

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Стоп машина!
А що очевидно пану Владу?
Конкретно???
Коли ціни КРЖН підуть вниз???

При чем тут цены КРЖН? Вы знаете, что такое матожидание?

Раньше я считал зРадио специалистом, пусть и со странностями и некоторыми девиациями в общении. Сейчас, когда увидел наукообразную чушь, потом вместо того чтобы выкрутится ("при высокой дисперсии вполне возможно, что при отрицательном матожидании итоговый результат окажется положительным"), или тихо слиться, упорную позицию "сам дурак", у меня возникли сомнения. Легенда, в которую я верил, надкололась, даже чуть треснула. Теперь я не понимаю кто он.

Я думаю, що він - дає частково правду, а частково - прикалується над публікою.

Це вельми поширене явище на форумах))) різновиди троллінгу, передразнювання, висміювання.
Людина він розумна, з високим рівнем інтелекту, і прикалується над "волохатим джмелем" і "ароматним хмелем", "двірниками і бетонотримачами"))

Я його розумію. Дійсно, з якої радості людині безплатно робити серйозну роботу??? Робити безплатний точний прогноз цін на нерухомість???

Тут більшість навіть не подякує. Зжере, виплюне і піде далі.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 19:56

  Vlad442 написав:
  Frant написав:Стоп машина!
А що очевидно пану Владу?
Конкретно???
Коли ціни КРЖН підуть вниз???

При чем тут цены КРЖН? Вы знаете, что такое матожидание?

Раньше я считал зРадио специалистом, пусть и со странностями и некоторыми девиациями в общении. Сейчас, когда увидел наукообразную чушь, потом вместо того чтобы выкрутится ("при высокой дисперсии вполне возможно, что при отрицательном матожидании итоговый результат окажется положительным"), или тихо слиться, упорную позицию "сам дурак", у меня возникли сомнения. Легенда, в которую я верил, надкололась, даже чуть треснула. Теперь я не понимаю кто он.


Продолжаете с умным видом копипастить цитаты из статьи википедии, которую кинулись гуглить, прочитав слово "матожидание"? :mrgreen: Ладно, хорош глумиться, даю первую подсказку (кстати, придуманную специально для мотивации интереса гуманитариев к теории вероятностей) - задача о бросании игральных костей

PS: вторая будет слишком толстой даже для вас, предупреждаю сразу ))
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон

Можно тут поподробней? Открываю график цен на золото и вижу, что золото с 16-ого года выросло на 40-50%. Вторичка за эти 5 лет выросла тоже на 40-50%. Золото приносит 0 дивидендного дохода, недвига приносила в среднем 8% годовых. Плюс в физическом золоте большие потери на вход-выход (мы же сравниваем физические активы, а не виртуальное золото или котлованы).
Простая арифметика показывает, что вы не правы.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:23

zРадио
Блин, вот как можно быть таким упоротым?
Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:25

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон

Можно тут поподробней? Открываю график цен на золото и вижу, что золото с 16-ого года выросло на 40-50%. Вторичка за эти 5 лет выросла тоже на 40-50%. Золото приносит 0 дивидендного дохода, недвига приносила в среднем 8% годовых. Плюс в физическом золоте большие потери на вход-выход (мы же сравниваем физические активы, а не виртуальное золото или котлованы).
Простая арифметика показывает, что вы не правы.

Это он про антикварное бабушкино(сферической старушки в вакууме) кольцо, не обращайте внимания.
antey1969
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Господа, а что с Балашовым случилось ?
Арестовали всю недвигу на 20 млн. грн, я так понял разборки.
Так "тихую гавань/пенсионный фонд" могут просто так отобрать ?
Или дествительно начали наводить порядок с налогами ?
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 20:33

  Хомякоид написав:Господа, а что с Балашовым случилось ?
Арестовали всю недвигу на 20 млн. грн, я так понял разборки.
Так "тихую гавань/пенсионный фонд" могут просто так отобрать ?
Или дествительно начали наводить порядок с налогами ?

у нас все можуть, так що продавай маєтки тут і, поки ще є квартирка можливостей переводь в ЄС
Востаннє редагувалось flyman в Сер 01 вер, 2021 20:34, всього редагувалось 1 раз.
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