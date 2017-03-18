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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:34
antey1969 написав:zРадио
Блин, вот как можно быть таким упоротым?
Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Я вижу что мощно сыграли белорусы и арабы.
Пошол приток мощный приток туристов/беженцев в Украину.
Толкнули цены на аренду практически в два раза в Одесском квартале в Чабанчиках что соответственно подталкивает цены на квартирки.
Где-то так видиться с Германии.
Но в долгосроке думаю учитывая последний кейс Балашова и демографию только вниз.
Востаннє редагувалось Хомякоид
в Сер 01 вер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:35
Frant написав:
Було би непогано, як би хтось з орлів провів би подібну роботу, тільки з знаком "-". Тобто, з іншого боку барикад хтось математично обгрунтував би чітке зростання цін КРЖН на два-три найближчих роки.
П.С. Особисто я впевнений, що в 2022, максимум 2023 - зростання цін КРЖН закінчиться - немає палива. Ні людського, ні фінансового.
Кстати, да. Я помню у Наймана были гости, 2 парня - очень аргументированно топили за даражай. Дискуссионно, но аргументированно. От большой экономики к персональному потреблению и инвестициям. Вот такой оппозиции мне и самому не хватает.
Может Влад возьмется? Не каждый гуманитарий решится влезть в спор двух кибернетиков (извините, это эзотерический юмор
)
PS: насчет золота - я о периоде с 1 апреля 2019-го, когда по соглашению Базель-3 ему был возвращен статус полноценного резервного средства (рекомендация покупать была по этому, а не какому-либо другому поводу)
PPS: не, с помощью рэндзю я и сам не смог бы объяснить ))
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:36
flyman написав: Хомякоид написав:
Господа, а что с Балашовым случилось ?
Арестовали всю недвигу на 20 млн. грн, я так понял разборки.
Так "тихую гавань/пенсионный фонд" могут просто так отобрать ?
Или дествительно начали наводить порядок с налогами ?
у нас все можуть, так що продавай маєтки тут і, поки ще є квартирка можливостей переводь в ЄС
Так що Флай кидалово ? Чи справді Балашов не доплатив податки ?
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:40
antey1969 написав:zРадио
Блин, вот как можно быть таким упоротым?
Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили
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Додано: Сер 01 вер, 2021 20:55
antey1969 написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон
Можно тут поподробней? Открываю график цен на золото и вижу, что золото с 16-ого года выросло на 40-50%. Вторичка за эти 5 лет выросла тоже на 40-50%. Золото приносит 0 дивидендного дохода, недвига приносила в среднем 8% годовых. Плюс в физическом золоте большие потери на вход-выход (мы же сравниваем физические активы, а не виртуальное золото или котлованы).
Простая арифметика показывает, что вы не правы.
Это он про антикварное бабушкино(сферической старушки в вакууме) кольцо, не обращайте внимания.
Правильно было бы извиниться, но вы ведь не снизойдете...Валютный рынок в контексте ДС
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:07
zРадио написав: antey1969 написав:zРадио
Блин, вот как можно быть таким упоротым?
Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили
1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете)))
2) В последние месяцы я на ветке больше читатель, чем писатель. Посты по сути здесь единичные, но при этом я вдруг стал "упоротым растишкой".)))
3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали.
Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:14
zРадио написав:
"Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон..."
Правильно было бы извиниться.
Готов сделать это хоть трижды, если представите доказательство тезиса.
Только давайте не будем брать за точку отсчета разнесчастный 2008-ой год
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Додано: Сер 01 вер, 2021 21:20
antey1969 написав: zРадио написав: antey1969 написав:zРадио
Блин, вот как можно быть таким упоротым?
Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили
1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете)))
2) В последние месяцы я на ветке больше читатель, чем писатель. Посты по сути здесь единичные, но при этом я вдруг стал "упоротым растишкой".)))
3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали.
Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.
на то він і чорний лебідь, щоб прилетіти не сподівано,
коли сподівано, то це не чорний лебідь, а яке клишоноге каченя
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