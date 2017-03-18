Додано: Сер 01 вер, 2021 21:07

zРадио написав: antey1969 написав: zРадио

Блин, вот как можно быть таким упоротым?

Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно. Блин, вот как можно быть таким упоротым?Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.



Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили

1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете)))2) В последние месяцы я на ветке больше читатель, чем писатель. Посты по сути здесь единичные, но при этом я вдруг стал "упоротым растишкой".)))3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали.Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.