Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:zРадио Блин, вот как можно быть таким упоротым? Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Я вижу что мощно сыграли белорусы и арабы. Пошол приток мощный приток туристов/беженцев в Украину. Толкнули цены на аренду практически в два раза в Одесском квартале в Чабанчиках что соответственно подталкивает цены на квартирки. Где-то так видиться с Германии. Но в долгосроке думаю учитывая последний кейс Балашова и демографию только вниз.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Сер 01 вер, 2021 20:39, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Було би непогано, як би хтось з орлів провів би подібну роботу, тільки з знаком "-". Тобто, з іншого боку барикад хтось математично обгрунтував би чітке зростання цін КРЖН на два-три найближчих роки.
П.С. Особисто я впевнений, що в 2022, максимум 2023 - зростання цін КРЖН закінчиться - немає палива. Ні людського, ні фінансового.
Кстати, да. Я помню у Наймана были гости, 2 парня - очень аргументированно топили за даражай. Дискуссионно, но аргументированно. От большой экономики к персональному потреблению и инвестициям. Вот такой оппозиции мне и самому не хватает.
Может Влад возьмется? Не каждый гуманитарий решится влезть в спор двух кибернетиков (извините, это эзотерический юмор )
PS: насчет золота - я о периоде с 1 апреля 2019-го, когда по соглашению Базель-3 ему был возвращен статус полноценного резервного средства (рекомендация покупать была по этому, а не какому-либо другому поводу)
PPS: не, с помощью рэндзю я и сам не смог бы объяснить ))
Хомякоид написав:Господа, а что с Балашовым случилось ? Арестовали всю недвигу на 20 млн. грн, я так понял разборки. Так "тихую гавань/пенсионный фонд" могут просто так отобрать ? Или дествительно начали наводить порядок с налогами ?
у нас все можуть, так що продавай маєтки тут і, поки ще є квартирка можливостей переводь в ЄС
Так що Флай кидалово ? Чи справді Балашов не доплатив податки ?
antey1969 написав:zРадио Блин, вот как можно быть таким упоротым? Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили
zРадио написав:Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон
Можно тут поподробней? Открываю график цен на золото и вижу, что золото с 16-ого года выросло на 40-50%. Вторичка за эти 5 лет выросла тоже на 40-50%. Золото приносит 0 дивидендного дохода, недвига приносила в среднем 8% годовых. Плюс в физическом золоте большие потери на вход-выход (мы же сравниваем физические активы, а не виртуальное золото или котлованы). Простая арифметика показывает, что вы не правы.
Это он про антикварное бабушкино(сферической старушки в вакууме) кольцо, не обращайте внимания.
Правильно было бы извиниться, но вы ведь не снизойдете...
antey1969 написав:zРадио Блин, вот как можно быть таким упоротым? Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили
1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете))) 2) В последние месяцы я на ветке больше читатель, чем писатель. Посты по сути здесь единичные, но при этом я вдруг стал "упоротым растишкой".))) 3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали. Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.
antey1969 написав:zРадио Блин, вот как можно быть таким упоротым? Вся ветка говорит Вам "белое", а Вы в ответ "не верю, вы все врете, мои графики показывают "черное"". Если не рассматривать версию врожденной гениальности, то выглядят эти бесконечные попытки прошибить фейсом стену как минимум смешно.
Вы хоть читали, о чем спор? Последний месяц именно вы ведете себя как упоротый растишка. Понимаю, хочется уже дождаться своего долгостроя. Более того, искренне желаю вам этого. Перестаньте только бросаться на людей с негативными ожиданиями по рынку - это на ваши шансы никак не повлияет. А рост цен, наблюдаемый в 2021-м, я и не отрицаю - вы намеренно манипулятивно мне это приписываете, чтобы легче было обвинить в неадекватности. Вопрос только, кому адресован такой популизм? Тут все свои, если вы не заметили
1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете))) 2) В последние месяцы я на ветке больше читатель, чем писатель. Посты по сути здесь единичные, но при этом я вдруг стал "упоротым растишкой".))) 3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали. Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.
на то він і чорний лебідь, щоб прилетіти не сподівано, коли сподівано, то це не чорний лебідь, а яке клишоноге каченя
antey1969 написав:1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете)))
Еще совсем недавно вы ждали затянувшуюся со сдачей квартиру то ли от КГС, то ли от УБ, которую достраивал КГС
antey1969 написав:3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали
Смирился? Это я то? Я слежу за индексами - что они показывают, то и факт. Это мои оппоненты, к яростному лагерю которых вы присоединилсь месяц назад (за что я вам и возвращаю эпитет "упоротый"), пытаются подменить динамику рынка единичными кейсами без какой-либо структуры и приведения к общему знаменателю, да еще и не поддающиеся никакой проверки, кроме слов самих авторов текста
antey1969 написав:Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.
Ок)) Видите, как нужно реагировать на чужие ожидания? Надеюсь на взаимность
antey1969 написав:
zРадио написав:"Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон..." Правильно было бы извиниться.
Готов сделать это хоть трижды, если представите доказательство тезиса. Только давайте не будем брать за точку отсчета разнесчастный 2008-ой год
Можно выразиться словами столь любимого вами классика "каких тебе доказательств, бл, не хватает"?
Raymond написав:.. Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. ..
Ремонт вытянет деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры, снова таки, нужно за ним следить, чтобы не наколхозили. Не забываем, что это старый жилфонд в городе с отрицательной демографией, как последствие, словами Хомякоида - лет через 10 получите половину "заколоченных окон" по дому. Я бы продал и не заморачивался. Куда вложить выручку - третий вопрос
да, вопрос на потом снова, куда вложить!? по поводу демографии , то я не согласен, Ровенская область одна их тех где больше всего рождаеться, много верующих, особенно в селах и северной части области , ближе к РБ, города Вараш , Сарны , Костополь, там как в прошлые времена , рожают по 3-5 чел в семье, а им же учиться нужно и работать будет где, так все потом валят в Ровно, для них Ровно столица как Киев для остальной части Украины.