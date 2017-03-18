zРадио написав:

antey1969 написав: 1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете))) 1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете)))

antey1969 написав: 3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали 3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали

antey1969 написав: Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное. Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.

antey1969 написав: zРадио написав: "Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон..."

Правильно было бы извиниться. "Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон..."Правильно было бы извиниться.

Готов сделать это хоть трижды, если представите доказательство тезиса.

Только давайте не будем брать за точку отсчета разнесчастный 2008-ой год Готов сделать это хоть трижды, если представите доказательство тезиса.Только давайте не будем брать за точку отсчета разнесчастный 2008-ой год

Еще совсем недавно вы ждали затянувшуюся со сдачей квартиру то ли от КГС, то ли от УБ, которую достраивал КГССмирился? Это я то? Я слежу за индексами - что они показывают, то и факт. Это мои оппоненты, к яростному лагерю которых вы присоединилсь месяц назад (за что я вам и возвращаю эпитет "упоротый"), пытаются подменить динамику рынка единичными кейсами без какой-либо структуры и приведения к общему знаменателю, да еще и не поддающиеся никакой проверки, кроме слов самих авторов текстаОк)) Видите, как нужно реагировать на чужие ожидания? Надеюсь на взаимностьМожно выразиться словами столь любимого вами классика "каких тебе доказательств, бл, не хватает"?Вот динамика цен XAU/USD:Вот динамика цен КРЖН м2/USD: