Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
antey1969 написав:1) ХЗ, у меня нет никакого долгостроя в портфеле, даже забавно, что Вы мне его приписываете)))
Еще совсем недавно вы ждали затянувшуюся со сдачей квартиру то ли от КГС, то ли от УБ, которую достраивал КГС
antey1969 написав:3) Приятно, что Вы наконец-то смирились с реалиями-2021 за окном, еще зимой Вы упорно возможность роста цен на КРЖН отвергали
Смирился? Это я то? Я слежу за индексами - что они показывают, то и факт. Это мои оппоненты, к яростному лагерю которых вы присоединилсь месяц назад (за что я вам и возвращаю эпитет "упоротый"), пытаются подменить динамику рынка единичными кейсами без какой-либо структуры и приведения к общему знаменателю, да еще и не поддающиеся никакой проверки, кроме слов самих авторов текста
antey1969 написав:Чтобы уж окончательно определиться "растишка" я или нет, отвечу, что в ближайший год ставлю скорее на медленный рост, чем на фиксацию или падение цен. Ситуацию могут изменить мощные "черные лебеди", но пока предпосылок не наблюдаю. Дальше года в нашей стране с 450 обезьянами-гранатометчиками во главе с квартал-95 что-либо прогнозировать - занятие неблагодарное.
Ок)) Видите, как нужно реагировать на чужие ожидания? Надеюсь на взаимность
antey1969 написав:
zРадио написав:"Что касается инвестиций - даже золото переиграло бетон..." Правильно было бы извиниться.
Готов сделать это хоть трижды, если представите доказательство тезиса. Только давайте не будем брать за точку отсчета разнесчастный 2008-ой год
Можно выразиться словами столь любимого вами классика "каких тебе доказательств, бл, не хватает"?
Raymond написав:Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів.
Повноцінний ремонт - дорогий. Навіть в Рівному. Навіть якщо робити власними силами (потрібно мати навики + 6-12 місяців часу).
Продайте, за скільки дають. Можливо, є сенс додати + 5 000 дол і купити 1к в центр іміста, з ремонтом.
Проте - якщо немає досвіду здачі в оренду, то краще не братися. Квартирантів треба тримати в їжакових рукавицях, інакше за півроку засруть квартиру так, що змушені будете робити новий ремонт
так, нажаль ціни на ремонт в Рівному як і на матеріали нічим не відрізняються ніж в Києві, можливо на роботу буде десь на 30% дешевше, люди пояснюють тим, що ціни на продукти, транспорт і коммуналку як в Києві, навіть опалення ЦО десь на 10-15% дорожче ніж в Києві! Будується декілька новобудов , недалеко від центру, але старт від 800 дол.сша за 1 кв.м.(
zРадио По цене золота не убедили. В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева. Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе. Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз. Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.
Raymond написав:.. Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. ..
Ремонт вытянет деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры, снова таки, нужно за ним следить, чтобы не наколхозили. Не забываем, что это старый жилфонд в городе с отрицательной демографией, как последствие, словами Хомякоида - лет через 10 получите половину "заколоченных окон" по дому. Я бы продал и не заморачивался. Куда вложить выручку - третий вопрос
да и не думаю что там лет за 10 будут "заколоченные окна", все же самый центр, тем более есть газовая колонка и на след год хотят сделать автономное отопление, это тоже существенный плюс. Во вторых дом крепкий, толстые стены, счас новые дома и то хуже строят. "Заколоченные окна" думаю если и будут то в панельках, аварийных хрущевках и плохих районах - это я не только про Ровно но и другие города в Украине) Но и вопрос, продать , так а во что вложить потом, новострои сейчас дорогие, ну можно будет купить однушку, но тоже придеться вкладываться в ремонт.
antey1969 написав:zРадио По цене золота не убедили. В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева. Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе. Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз. Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.
Акции сбербанка России в Москве в 98 были 0.05 пунктов , а потом 400. Во сколько раз подорожало ?
Возьми серебро по 1 доллара 2003, сейчас по 23 доллара