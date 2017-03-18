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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8443844484458446

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:03

  antey1969 написав:zРадио
По цене золота не убедили.
В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева.
Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе.
Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз.
Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.


Извиняюсь, а причем здесь 1991-й, если золото я рекомендовал покупать в связи с Базель-3, начавшем действие с 1 апреля 2019-го? :lol:

Что касается "приписки" не очень благополучной инвестиции в первичку - можете считать меня негодяем и подлецом, но я не буду тратить несколько часов, перебирая все ваши сообщения на ветке до победного (непонятно ведь даже по каким ключевым словам это искать)

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
Вот динамика цен КРЖН м2/USD:
https://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

У меня эти данные вызывают сомнение. По моим ощущениям цены на вторичку не более чем на 10% ниже пиковых цен 2013. Нужно спросить у Сержика, который находится в перманентном поиске жилья, так ли это.


Тогда вам придется потрудиться объяснить, когда и в связи с чем поломался индекс, прекрасно работавший с 2005-го года - почему 2021-й в числитель взять нельзя, а 2013-й в знаменатель - можно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тогда вам придется потрудиться объяснить

Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:29

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Тогда вам придется потрудиться объяснить

Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.


Ваше право верить в непогрешимость собственных убеждений, но со стороны это выглядит как нападки плоскоземельщиков на гелиоцентризм.

Между Владом с форума и индексом Домика я предпочту второе. Не обижайтесь, ничего личного (вместо Влада можно подставлять любой ник, включая зРадио)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:37

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Тогда вам придется потрудиться объяснить

Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.


Ваше право верить в непогрешимость собственных убеждений, но со стороны это выглядит как нападки плоскоземельщиков на гелиоцентризм.

Между Владом с форума и индексом Домика я предпочту второе. Не обижайтесь, ничего личного (вместо Влада можно подставлять любой ник, включая зРадио)


Где можно почитать про этот индекс? Гугл мне выдает .

И почему в нем достоверность?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:11

  trololo написав:
  rjkz написав:Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.


вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.


В случае когда человек уезжает и оставляет открытый подвал при выключенном отоплении - подвал не даст в номально построенном доме опуститься ниже нуля.
Летом наоборот - будет давать прохладу, потому что в подвале будет +7-10.
Вы не знали?
rjkz
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