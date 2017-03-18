|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
|
|
|
Додано: Сер 01 вер, 2021 23:03
antey1969 написав:zРадио
По цене золота не убедили.
В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева.
Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе.
Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз.
Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.
Извиняюсь, а причем здесь 1991-й, если золото я рекомендовал покупать в связи с Базель-3, начавшем действие с 1 апреля 2019-го?
Что касается "приписки" не очень благополучной инвестиции в первичку - можете считать меня негодяем и подлецом, но я не буду тратить несколько часов, перебирая все ваши сообщения на ветке до победного (непонятно ведь даже по каким ключевым словам это искать)
Vlad442 написав:У меня эти данные вызывают сомнение.
По моим ощущениям цены на вторичку не более чем на 10% ниже пиковых цен 2013. Нужно спросить у Сержика, который находится в перманентном поиске жилья, так ли это.
Тогда вам придется потрудиться объяснить, когда и в связи с чем поломался индекс, прекрасно работавший с 2005-го года - почему 2021-й в числитель взять нельзя, а 2013-й в знаменатель - можно...
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10973
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2451 раз.
- Подякували: 5375 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 01 вер, 2021 23:21
zРадио написав:
Тогда вам придется потрудиться объяснить
Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 8373
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 6 раз.
- Подякували: 1816 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 01 вер, 2021 23:29
Vlad442 написав: zРадио написав:
Тогда вам придется потрудиться объяснить
Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.
Ваше право верить в непогрешимость собственных убеждений, но со стороны это выглядит как нападки плоскоземельщиков на гелиоцентризм.
Между Владом с форума и индексом Домика я предпочту второе. Не обижайтесь, ничего личного (вместо Влада можно подставлять любой ник, включая зРадио)
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 10973
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 2451 раз.
- Подякували: 5375 раз.
-
- Профіль
-
16
7
3
Додано: Сер 01 вер, 2021 23:37
zРадио написав: Vlad442 написав: zРадио написав:
Тогда вам придется потрудиться объяснить
Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.
Ваше право верить в непогрешимость собственных убеждений, но со стороны это выглядит как нападки плоскоземельщиков на гелиоцентризм.
Между Владом с форума и индексом Домика я предпочту второе. Не обижайтесь, ничего личного (вместо Влада можно подставлять любой ник, включая зРадио)
Где можно почитать про этот индекс? Гугл мне выдает .
И почему в нем достоверность?
-
proftpd66
-
1
-
- Повідомлень: 4203
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 336 раз.
- Подякували: 224 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Чет 02 вер, 2021 00:11
trololo написав: rjkz написав:
Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.
вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.
В случае когда человек уезжает и оставляет открытый подвал при выключенном отоплении - подвал не даст в номально построенном доме опуститься ниже нуля.
Летом наоборот - будет давать прохладу, потому что в подвале будет +7-10.
Вы не знали?
-
rjkz
-
-
- Повідомлень: 12131
- З нами з: 31.01.12
- Подякував: 6136 раз.
- Подякували: 3186 раз.
-
- Профіль
-
2
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|538
|271794
|
|
|21365
|3850795
|
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
|
|20
|49306
|
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv
|