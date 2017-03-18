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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8444844584468447>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:03

  antey1969 написав:zРадио
По цене золота не убедили.
В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева.
Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе.
Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз.
Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.


Извиняюсь, а причем здесь 1991-й, если золото я рекомендовал покупать в связи с Базель-3, начавшем действие с 1 апреля 2019-го? :lol:

Что касается "приписки" не очень благополучной инвестиции в первичку - можете считать меня негодяем и подлецом, но я не буду тратить несколько часов, перебирая все ваши сообщения на ветке до победного (непонятно ведь даже по каким ключевым словам это искать)

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:
Вот динамика цен КРЖН м2/USD:
https://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html

У меня эти данные вызывают сомнение. По моим ощущениям цены на вторичку не более чем на 10% ниже пиковых цен 2013. Нужно спросить у Сержика, который находится в перманентном поиске жилья, так ли это.


Тогда вам придется потрудиться объяснить, когда и в связи с чем поломался индекс, прекрасно работавший с 2005-го года - почему 2021-й в числитель взять нельзя, а 2013-й в знаменатель - можно...
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:21

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  zРадио написав:Тогда вам придется потрудиться объяснить

Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:29

  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Тогда вам придется потрудиться объяснить

Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.


Ваше право верить в непогрешимость собственных убеждений, но со стороны это выглядит как нападки плоскоземельщиков на гелиоцентризм.

Между Владом с форума и индексом Домика я предпочту второе. Не обижайтесь, ничего личного (вместо Влада можно подставлять любой ник, включая зРадио)
zРадио
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Повідомлення Додано: Сер 01 вер, 2021 23:37

  zРадио написав:
  Vlad442 написав:
  zРадио написав:Тогда вам придется потрудиться объяснить

Я за индекс не отвечаю, я примерно знаю сколько стоили аналогичные квартиры (однушки) в 13, в 15-16 и сейчас. Также я могу отметить его некорректную работу на промежутке 09-13, когда наблюдался некоторый (20-25%) рост.
Может сейчас индекс тянет вниз большое количество новостроев-недостроев по переуступке. Может трешки обваливают индекс.


Ваше право верить в непогрешимость собственных убеждений, но со стороны это выглядит как нападки плоскоземельщиков на гелиоцентризм.

Между Владом с форума и индексом Домика я предпочту второе. Не обижайтесь, ничего личного (вместо Влада можно подставлять любой ник, включая зРадио)


Где можно почитать про этот индекс? Гугл мне выдает .

И почему в нем достоверность?
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 00:11

  trololo написав:
  rjkz написав:Я писал, что в ниже отметки промерзания ВСЕГДА плюсовая температура.


вы писали, что подвал работает как тепловой насос, уменьшая затраты на отопление. что есть глупость несусветная.


В случае когда человек уезжает и оставляет открытый подвал при выключенном отоплении - подвал не даст в номально построенном доме опуститься ниже нуля.
Летом наоборот - будет давать прохладу, потому что в подвале будет +7-10.
Вы не знали?
rjkz
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 03:00

  antey1969 написав:zРадио
По цене золота не убедили.
В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева.
Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе.
Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз.
Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.


Пардон, но мне кажется, хрущ тут неуместен.
Это было странное время, когда доллар в Союзе весил черезчур много. А рынка недвиги практически не существовало. Тогда была мощная волна еврейской эмиграции, продавали все - машины, мебель и квартиры. А долларов тогда было днем с огнем. А им нужны были именно доллары.
Моя стипендия в 1992 -1,5 доллара в день степухи и ничего уже на следующий день. Ни рубли ни потом купоно-карбованцы никого не интересовали. Поэтому бакс был дичайше переоценен в Украине.
Золото - оно и в Африке золото. Есть мировые цены и рынок.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 06:56

750 тис омерикосів виженуть на мороззззз

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну, а чьо, скіко можна не платити рент? Чеки отримали всі "ніщеброди", а лендлорду ніц не плотють... На мороз :!:
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 06:58

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

шо вы знаете о пробках?
нй после «обычного дождика»
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 07:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

1 вересня на засіданні уряду ухвалили рішення на виділення 100 мільйонів гривень на виготовлення нових проєктів двох гілок метро в столиці, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

По 50 мільйонів гривень спрямують на корегування проєктів ліній: Троєщина – Осокорки та Подільсько – Вигурівська. У першому випадку проєктувальник має розробити перші 7,3 кілометра лінії з шістьма станціями по проспекту Маяковського до станції метро «Лівобережна». Станції мають бути запроєктовані по типу станції «Виставковий центр».

У другому випадку йдеться про дільницю від станції «Вокзальна» до станції «Райдужна» довжиною 13,9 кілометра. Перехід має бути на станції «Площа перемоги». Також мають запроєктувати електродепо.

https://www.the-village.com.ua/village/ ... TqGuINMblM
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 07:29

  Raymond написав:
  sequence написав:
  Raymond написав:..
Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. ..

Ремонт вытянет деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры, снова таки, нужно за ним следить, чтобы не наколхозили. Не забываем, что это старый жилфонд в городе с отрицательной демографией, как последствие, словами Хомякоида - лет через 10 получите половину "заколоченных окон" по дому.
Я бы продал и не заморачивался. Куда вложить выручку - третий вопрос



да и не думаю что там лет за 10 будут "заколоченные окна", все же самый центр, тем более есть газовая колонка и на след год хотят сделать автономное отопление, это тоже существенный плюс. Во вторых дом крепкий, толстые стены, счас новые дома и то хуже строят.
"Заколоченные окна" думаю если и будут то в панельках, аварийных хрущевках и плохих районах - это я не только про Ровно но и другие города в Украине)
Но и вопрос, продать , так а во что вложить потом, новострои сейчас дорогие, ну можно будет купить однушку, но тоже придеться вкладываться в ремонт.

Я вклав би отримані гроші від старобуду в новобуд. 800 дол/м2 за центр міста - недорого.

Проте це повинен бути центровий центр!

Зробите ремонт, запустите орендарів. Якщо здатні їх контролювати і швидко міняти, при необхідності.
Frant
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