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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 02 вер, 2021 07:33
ККЦ, навіщо ти постиш куєту???
Купив би краще дисертацію, як Ківа!
Це недорого, дешевше безбалконної гостінки на проспекті Науки! В межах 5000-10000 дол. Був би ти кандидатом медично-гуманітарно-економічних наук, за чаркою хвалився би перед друзями і тут на форумі , який ти розумний і який ти зробив колосальний вклад в науку!бугага(((
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Frant
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Додано: Чет 02 вер, 2021 07:43
Frant написав:
ККЦ, навіщо ти постиш куєту???
Купив би краще дисертацію, як Ківа!
Це недорого, дешевше безбалконної гостінки на проспекті Науки! В межах 5000-10000 дол. Був би ти кандидатом медично-гуманітарно-економічних наук, за чаркою хвалився би перед друзями і тут на форумі , який ти розумний і який ти зробив колосальний вклад в науку!бугага(((
Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу.
Вот на чем зарабатывают некоторые проффесора....
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Додано: Чет 02 вер, 2021 07:51
Raymond написав: sequence написав: Raymond написав:
..
Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. ..
Ремонт вытянет деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры, снова таки, нужно за ним следить, чтобы не наколхозили. Не забываем, что это старый жилфонд в городе с отрицательной демографией, как последствие, словами Хомякоида - лет через 10 получите половину "заколоченных окон" по дому.
Я бы продал и не заморачивался. Куда вложить выручку - третий вопрос
да и не думаю что там лет за 10 будут "заколоченные окна", все же самый центр, тем более есть газовая колонка и на след год хотят сделать автономное отопление, это тоже существенный плюс. Во вторых дом крепкий, толстые стены, счас новые дома и то хуже строят.
"Заколоченные окна" думаю если и будут то в панельках, аварийных хрущевках и плохих районах - это я не только про Ровно но и другие города в Украине)
Но и вопрос, продать , так а во что вложить потом, новострои сейчас дорогие, ну можно будет купить однушку, но тоже придеться вкладываться в ремонт.
Если автономное отопление и газовая колонка то можно подумать что-бы оставить в портфеле.
Я бы прошелся по дому с специалистом, оценил трубы по всему дому, крышу, состояния подвала, контингет соседей и т.д.
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Хомякоид
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