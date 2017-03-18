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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8445844684478448>

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 07:43

  Frant написав:ККЦ, навіщо ти постиш куєту???

Купив би краще дисертацію, як Ківа!
Це недорого, дешевше безбалконної гостінки на проспекті Науки! В межах 5000-10000 дол. Був би ти кандидатом медично-гуманітарно-економічних наук, за чаркою хвалився би перед друзями і тут на форумі , який ти розумний і який ти зробив колосальний вклад в науку!бугага(((


Еще никогда Штирлиц не был так близок к провалу. :D
Вот на чем зарабатывают некоторые проффесора....
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 07:51

  Raymond написав:
  sequence написав:
  Raymond написав:..
Чи всетаки вкластися в ремонт , і чекати мабуть 10 років поки відібється, а там можливо за 10 років знову треба буде на ремонт після квартирантів. ..

Ремонт вытянет деньги, сопоставимые со стоимостью квартиры, снова таки, нужно за ним следить, чтобы не наколхозили. Не забываем, что это старый жилфонд в городе с отрицательной демографией, как последствие, словами Хомякоида - лет через 10 получите половину "заколоченных окон" по дому.
Я бы продал и не заморачивался. Куда вложить выручку - третий вопрос



да и не думаю что там лет за 10 будут "заколоченные окна", все же самый центр, тем более есть газовая колонка и на след год хотят сделать автономное отопление, это тоже существенный плюс. Во вторых дом крепкий, толстые стены, счас новые дома и то хуже строят.
"Заколоченные окна" думаю если и будут то в панельках, аварийных хрущевках и плохих районах - это я не только про Ровно но и другие города в Украине)
Но и вопрос, продать , так а во что вложить потом, новострои сейчас дорогие, ну можно будет купить однушку, но тоже придеться вкладываться в ремонт.


Если автономное отопление и газовая колонка то можно подумать что-бы оставить в портфеле.
Я бы прошелся по дому с специалистом, оценил трубы по всему дому, крышу, состояния подвала, контингет соседей и т.д.
Такжа совет Франта продать и перевложиться в новострой кажеться вполне разумным.
Востаннє редагувалось Хомякоид в Чет 02 вер, 2021 08:13, всього редагувалось 1 раз.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:13

  Хомякоид написав:Если автономное отопление и газовая колонка то можно подумать что-бы оставить в портфеле.
Я бы прошелся по дому с специалистом, оценил трубы по всему дому, крышу, состояния подвала, контингет соседей и т.д.

Це ж не Київ, а Рівне.
Ну, який там може бути контингент в старому будинку???
Неясно, чи є сенс наводити марафет нинішньої підубитої квартири, чи краще здихатись її. Я обрав би другий варіант.
  Investor_K написав:Вот на чем зарабатывают некоторые проффесора..

По перше, я ніколи не страждав таким "бізнесом".
По друге. на цьому можна заробити копійки - читайте пости п.Акурта на форумі з львівської нерухомості. Одна з його складових осіб - довго працювала доцентом в одному з Дніпропетровських ВУЗів.
По третє, мені є чим зайнятись, окрім як робити і писати дисертації для напівграмотних дундуків. Я надто гордий для цього.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:17

  Frant написав:
  Хомякоид написав:Если автономное отопление и газовая колонка то можно подумать что-бы оставить в портфеле.
Я бы прошелся по дому с специалистом, оценил трубы по всему дому, крышу, состояния подвала, контингет соседей и т.д.

Це ж не Київ, а Рівне.
Ну, який там може бути контингент в старому будинку???
Неясно, чи є сенс наводити марафет нинішньої підубитої квартири, чи краще здихатись її. Я обрав би другий варіант.


Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю.
Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води.
Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:20

  Хомякоид написав:
  Frant написав:
  Хомякоид написав:Если автономное отопление и газовая колонка то можно подумать что-бы оставить в портфеле.
Я бы прошелся по дому с специалистом, оценил трубы по всему дому, крышу, состояния подвала, контингет соседей и т.д.

Це ж не Київ, а Рівне.
Ну, який там може бути контингент в старому будинку???
Неясно, чи є сенс наводити марафет нинішньої підубитої квартири, чи краще здихатись її. Я обрав би другий варіант.


Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю.
Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води.
Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.

Рентабельність там низька. То ж Рівне. Знайти адекватних квартирантів - непросто.
Все, зав,язую з некиївською нерухомістю і з порадами, які все одно ніхто не буде виконувати)))))
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:25

  Frant написав:Рентабельність там низька. То ж Рівне. Знайти адекватних квартирантів - непросто.
Все, зав,язую з некиївською нерухомістю і з порадами, які все одно ніхто не буде виконувати)))))


Чому доволі цікавий кейс. Перетікання грошей з некиївської нерухомості йде доволі часто в ОКРЖН та впливає на нього.
Мені цікаво що в кінці кінців вибере власник.
Хомякоид
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:29

  zРадио написав:..
А с чего вы взяли, что экономику сейчас завалит прекращение эмиссии, а не ее безудержное продолжение? ...Совсем заигравшись можно поплатиться даже статусом резервной и свободно-конверт..

Никто никаким статусом не поплатится. Окромя стран 2-3 мира, радостно наблюдающими, как укрепляется национальный курс, мол, "гривна так скоро войдет в корзину валют МВФ", все правильные пацаны дружно друкуют бабло, благо, что в цифровое время на бумаге/монетах можно трохи сэкономить. В большой гонке девальваций нет победителя, есть тока участники.
А коли кто будет плохо себя вести, не обладает ядрёным оружием и не слушается старших, то можно и легкое обновление арсенала ВС устроить.
Неспешное продолжение эмиссии подстегивает спрос на реальные активы, как КРЖН, к которым, в отсутствии прочих инструментов инвестирования, наш народ исторически склонен. Ну и да, валютных цен 2007-08 г/г мы еще не догнали, хотя даже говностатовские доходы продолжают расти, и в моменте превысили тот же 2007-08.
sequence
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:37

  sequence написав:Ну и да, валютных цен 2007-08 г/г мы еще не догнали, хотя даже говностатовские доходы продолжают расти, и в моменте превысили тот же 2007-08.

1) ціни "первинки" і "вторинки" - донині не вийшли на рівень довоєнного 2013. Хоча й близьки. Можливо, в 2022 вийдуть

2) попит КРЖН обумовлений лише інфляційно-емісійними чеканнями і надіями. Саме тому ми бачили історично високі ціни на золото і на псевдовалюту "біткоїн" в 2021.
Народ, як стадо баранів, кидається з одного кутка кошари в інший - а розумні люди на цьому заробляють.

3) Економіка України була і є примітивною і сировинною, і жодних проривів за останніх 3 роки не було. З машинобудуванням - взагалі все глухо. Тому я погоджуюсь з зРадіо, що зростання цін КРЖН - штучне, і повинно зупинитись. Можливо навіть невелике падіння, "відскок", як пишуть місцеві волохаті біржовики з орендних квартир))))
Коли? Можливо, 2022 або 2023.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 вер, 2021 08:40, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:40

  Raymond написав:..
да, вопрос на потом снова, куда вложить!?
по поводу демографии , то я не согласен, Ровенская область одна их тех где больше всего рождаеться, много верующих, особенно в селах и северной части области , ближе к РБ, города Вараш , Сарны , Костополь, там как в прошлые времена , рожают по 3-5 чел в семье, а им же учиться нужно и работать будет где, так все потом валят в Ровно, для них Ровно столица как Киев для остальной части Украины.

я позволю себе возразить, по поводу демографии
https://index.minfin.com.ua/reference/p ... ovenskaya/
по факту растет тока Киев. Дальше, лет через 10 будет хуже - валиться будут все, так как малочисленное поколение 90х не сможет восполнить провал своих родителей. Скорее всего Киевская область завалится сотоварищи.
Если есть деньги на ремонт, значит есть что доложить. Ранее, конговец вам советовал Вышгород - ИМХО, неплохо. Во всяком случае, сильно не проиграете. А сохранить деньги в наше время сложнее, чем заработать
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:41

  sequence написав:А сохранить деньги в наше время сложнее, чем заработать
ну нах??? Давайте мені ваші я гроші, я збережу. Ще й себе не ображу.
Frant
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