RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8445844684478448

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:55

  Frant написав:.. Економіка України була і є примітивною і сировинною, і жодних проривів за останніх 3 роки не було. З машинобудуванням - взагалі все глухо. Тому я погоджуюсь з зРадіо, що зростання цін КРЖН - штучне, і повинно зупинитись. Можливо навіть невелике падіння, "відскок", як пишуть місцеві волохаті біржовики з орендних квартир))))
Коли? Можливо, 2022 або 2023.

Каждую неделю читаю сообщения, что Украине кто-то насыпал бабла. Расклад вижу такой, что нас будут держать "андервотер", как условную "анти-россию", пока не надоест. А значит эта музыка будет долгой и скорее всего до конца следующего года пропетляем со свистом. Рост цен никоим образом не искусственный, пока не подешевеют стройматериалы и люди, ни на что не рассчитывайте
sequence
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 08:59

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

строительство метро на веник, где «все давно заглохло»(с)

https://youtu.be/oi5txt2b12w

а тут с 10мин 50сек о том, как «все давно заглохло» на русановских садах

https://youtu.be/V4mPGouJ4cE
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9726
З нами з: 05.06.16
Подякував: 1307 раз.
Подякували: 2190 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:26

  sequence написав:
  Raymond написав:..
да, вопрос на потом снова, куда вложить!?
по поводу демографии , то я не согласен, Ровенская область одна их тех где больше всего рождаеться, много верующих, особенно в селах и северной части области , ближе к РБ, города Вараш , Сарны , Костополь, там как в прошлые времена , рожают по 3-5 чел в семье, а им же учиться нужно и работать будет где, так все потом валят в Ровно, для них Ровно столица как Киев для остальной части Украины.

я позволю себе возразить, по поводу демографии
https://index.minfin.com.ua/reference/p ... ovenskaya/
по факту растет тока Киев. Дальше, лет через 10 будет хуже - валиться будут все, так как малочисленное поколение 90х не сможет восполнить провал своих родителей. Скорее всего Киевская область завалится сотоварищи.
Если есть деньги на ремонт, значит есть что доложить. Ранее, конговец вам советовал Вышгород - ИМХО, неплохо. Во всяком случае, сильно не проиграете. А сохранить деньги в наше время сложнее, чем заработать

Тоже одобряю совет КК-га: продавайте и берите 1К в вышгородском новострое...
J_P
 
Повідомлень: 769
З нами з: 16.05.17
Подякував: 2 раз.
Подякували: 122 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:29

  Frant написав:ККЦ, навіщо ти постиш куєту???

Купив би краще дисертацію, як Ківа!
Це недорого, дешевше безбалконної гостінки на проспекті Науки! В межах 5000-10000 дол.

В Америці чи Західній Європі - не купиш дисертацію. Це неможливо - їхня еліта поставила чіткі перешкоди для корупціонерів і бахвалів.

ККЦ, був би ти кандидатом медично-гуманітарно-економічних наук, за чаркою хвалився би перед друзями і тут на форумі , який ти "розумний" і який ти зробив "колосальний" вклад в науку!
Бугага(((

закони мають приймати технарі, щоб було чітко як 2+2,
тоді тих всіх гуманітаріїв тіпа Ківи можна замінити набором скриптів,
а ККЦ не прийдеться оформляти "складні юридичні угоди", бо скрипту не даси хабаря, а суддя не зможе крутити законом в будь-який бік, в який вигідно.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:31

  sequence написав:
  Frant написав:.. Економіка України була і є примітивною і сировинною, і жодних проривів за останніх 3 роки не було. З машинобудуванням - взагалі все глухо. Тому я погоджуюсь з зРадіо, що зростання цін КРЖН - штучне, і повинно зупинитись. Можливо навіть невелике падіння, "відскок", як пишуть місцеві волохаті біржовики з орендних квартир))))
Коли? Можливо, 2022 або 2023.

Каждую неделю читаю сообщения, что Украине кто-то насыпал бабла. Расклад вижу такой, что нас будут держать "андервотер", как условную "анти-россию", пока не надоест. А значит эта музыка будет долгой и скорее всего до конца следующего года пропетляем со свистом. Рост цен никоим образом не искусственный, пока не подешевеют стройматериалы и люди, ни на что не рассчитывайте

Тобто ціни КРЖн перестануть зростати в 2023, ніяк не раніше?
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22269
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:32

  Хомякоид написав:
  Frant написав:Рентабельність там низька. То ж Рівне. Знайти адекватних квартирантів - непросто.
Все, зав,язую з некиївською нерухомістю і з порадами, які все одно ніхто не буде виконувати)))))


Чому доволі цікавий кейс. Перетікання грошей з некиївської нерухомості йде доволі часто в ОКРЖН та впливає на нього.
Мені цікаво що в кінці кінців вибере власник.

Рівне все ж не Крижопіль, а обл. центр
А якщо в центрі обл. центра, то непоганий актив.
Тим більше на Зх.Україні.
Моя думка - запустити клінінгову компанію, щоб прибрала файно.
Викинути рухлядь, побілити стіни, та заселити не стрьомних квартирантів.
Дохідність буде не менше 10% у валюті, бо спадщина.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 вер, 2021 09:35, всього редагувалось 2 разів.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25824
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1272 раз.
Подякували: 1988 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:33

  Frant написав:..
Тобто ціни КРЖн перестануть зростати в 2023, ніяк не раніше?

если не прекратится рост доходов и/или не свалятся сильно стройматериалы, то да
sequence
 
Повідомлень: 5665
З нами з: 29.12.15
Подякував: 1509 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 09:36

  sequence написав:
  Frant написав:..
Тобто ціни КРЖн перестануть зростати в 2023, ніяк не раніше?

если не прекратится рост доходов и/или не свалятся сильно стройматериалы, то да

Ще нюанс.
Різниця в доходах пересічного між Україною та Московією - стала меньше!
Ще трохи,і ЗП стануть однаковими.
Для расеї - це колосальний мінус.
Тому укро-ватніки примовкли, вичікують. Вже не горять бажанням їхати в мордор.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22269
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1383 раз.
Подякували: 2314 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8445844684478448
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Где лучше купить квартиру - пригород или хрущ в Киеве 1 ... 52, 53, 54
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
538 272110
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 19:55
vitaliian
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 2135, 2136, 2137
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
21365 3851362
Переглянути останнє повідомлення
Вів 31 сер, 2021 16:31
Frant
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома 1, 2, 3
presto » Суб 18 бер, 2017 21:33
20 49314
Переглянути останнє повідомлення
Сер 28 лип, 2021 16:42
adevv

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Банк Восток (669)
02.09.2021 10:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.