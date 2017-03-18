Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:.. Економіка України була і є примітивною і сировинною, і жодних проривів за останніх 3 роки не було. З машинобудуванням - взагалі все глухо. Тому я погоджуюсь з зРадіо, що зростання цін КРЖН - штучне, і повинно зупинитись. Можливо навіть невелике падіння, "відскок", як пишуть місцеві волохаті біржовики з орендних квартир)))) Коли? Можливо, 2022 або 2023.
Каждую неделю читаю сообщения, что Украине кто-то насыпал бабла. Расклад вижу такой, что нас будут держать "андервотер", как условную "анти-россию", пока не надоест. А значит эта музыка будет долгой и скорее всего до конца следующего года пропетляем со свистом. Рост цен никоим образом не искусственный, пока не подешевеют стройматериалы и люди, ни на что не рассчитывайте
Raymond написав:.. да, вопрос на потом снова, куда вложить!? по поводу демографии , то я не согласен, Ровенская область одна их тех где больше всего рождаеться, много верующих, особенно в селах и северной части области , ближе к РБ, города Вараш , Сарны , Костополь, там как в прошлые времена , рожают по 3-5 чел в семье, а им же учиться нужно и работать будет где, так все потом валят в Ровно, для них Ровно столица как Киев для остальной части Украины.
я позволю себе возразить, по поводу демографии https://index.minfin.com.ua/reference/p ... ovenskaya/ по факту растет тока Киев. Дальше, лет через 10 будет хуже - валиться будут все, так как малочисленное поколение 90х не сможет восполнить провал своих родителей. Скорее всего Киевская область завалится сотоварищи. Если есть деньги на ремонт, значит есть что доложить. Ранее, конговец вам советовал Вышгород - ИМХО, неплохо. Во всяком случае, сильно не проиграете. А сохранить деньги в наше время сложнее, чем заработать
Тоже одобряю совет КК-га: продавайте и берите 1К в вышгородском новострое...
Купив би краще дисертацію, як Ківа! Це недорого, дешевше безбалконної гостінки на проспекті Науки! В межах 5000-10000 дол.
В Америці чи Західній Європі - не купиш дисертацію. Це неможливо - їхня еліта поставила чіткі перешкоди для корупціонерів і бахвалів.
ККЦ, був би ти кандидатом медично-гуманітарно-економічних наук, за чаркою хвалився би перед друзями і тут на форумі , який ти "розумний" і який ти зробив "колосальний" вклад в науку! Бугага(((
закони мають приймати технарі, щоб було чітко як 2+2, тоді тих всіх гуманітаріїв тіпа Ківи можна замінити набором скриптів, а ККЦ не прийдеться оформляти "складні юридичні угоди", бо скрипту не даси хабаря, а суддя не зможе крутити законом в будь-який бік, в який вигідно.
Frant написав:.. Економіка України була і є примітивною і сировинною, і жодних проривів за останніх 3 роки не було. З машинобудуванням - взагалі все глухо. Тому я погоджуюсь з зРадіо, що зростання цін КРЖН - штучне, і повинно зупинитись. Можливо навіть невелике падіння, "відскок", як пишуть місцеві волохаті біржовики з орендних квартир)))) Коли? Можливо, 2022 або 2023.
Каждую неделю читаю сообщения, что Украине кто-то насыпал бабла. Расклад вижу такой, что нас будут держать "андервотер", как условную "анти-россию", пока не надоест. А значит эта музыка будет долгой и скорее всего до конца следующего года пропетляем со свистом. Рост цен никоим образом не искусственный, пока не подешевеют стройматериалы и люди, ни на что не рассчитывайте
Тобто ціни КРЖн перестануть зростати в 2023, ніяк не раніше?
Frant написав:Рентабельність там низька. То ж Рівне. Знайти адекватних квартирантів - непросто. Все, зав,язую з некиївською нерухомістю і з порадами, які все одно ніхто не буде виконувати)))))
Чому доволі цікавий кейс. Перетікання грошей з некиївської нерухомості йде доволі часто в ОКРЖН та впливає на нього. Мені цікаво що в кінці кінців вибере власник.
Рівне все ж не Крижопіль, а обл. центр А якщо в центрі обл. центра, то непоганий актив. Тим більше на Зх.Україні. Моя думка - запустити клінінгову компанію, щоб прибрала файно. Викинути рухлядь, побілити стіни, та заселити не стрьомних квартирантів. Дохідність буде не менше 10% у валюті, бо спадщина.
Востаннє редагувалось flyman в Чет 02 вер, 2021 09:35, всього редагувалось 2 разів.
Frant написав:.. Тобто ціни КРЖн перестануть зростати в 2023, ніяк не раніше?
если не прекратится рост доходов и/или не свалятся сильно стройматериалы, то да
Ще нюанс. Різниця в доходах пересічного між Україною та Московією - стала меньше! Ще трохи,і ЗП стануть однаковими. Для расеї - це колосальний мінус. Тому укро-ватніки примовкли, вичікують. Вже не горять бажанням їхати в мордор.