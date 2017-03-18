Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant написав:.. Економіка України була і є примітивною і сировинною, і жодних проривів за останніх 3 роки не було. З машинобудуванням - взагалі все глухо. Тому я погоджуюсь з зРадіо, що зростання цін КРЖН - штучне, і повинно зупинитись. Можливо навіть невелике падіння, "відскок", як пишуть місцеві волохаті біржовики з орендних квартир)))) Коли? Можливо, 2022 або 2023.
Каждую неделю читаю сообщения, что Украине кто-то насыпал бабла. Расклад вижу такой, что нас будут держать "андервотер", как условную "анти-россию", пока не надоест. А значит эта музыка будет долгой и скорее всего до конца следующего года пропетляем со свистом. Рост цен никоим образом не искусственный, пока не подешевеют стройматериалы и люди, ни на что не рассчитывайте
в Афган США набагато більше насипав, і насипав Палестині. А це так, копійки.
zРадио написав:.. А с чего вы взяли, что экономику сейчас завалит прекращение эмиссии, а не ее безудержное продолжение? ...Совсем заигравшись можно поплатиться даже статусом резервной и свободно-конверт..
Никто никаким статусом не поплатится. Окромя стран 2-3 мира, радостно наблюдающими, как укрепляется национальный курс, мол, "гривна так скоро войдет в корзину валют МВФ", все правильные пацаны дружно друкуют бабло, благо, что в цифровое время на бумаге/монетах можно трохи сэкономить. В большой гонке девальваций нет победителя, есть тока участники. А коли кто будет плохо себя вести, не обладает ядрёным оружием и не слушается старших, то можно и легкое обновление арсенала ВС устроить. Неспешное продолжение эмиссии подстегивает спрос на реальные активы, как КРЖН, к которым, в отсутствии прочих инструментов инвестирования, наш народ исторически склонен. Ну и да, валютных цен 2007-08 г/г мы еще не догнали, хотя даже говностатовские доходы продолжают расти, и в моменте превысили тот же 2007-08.
В первой части комментария вы упустили самый сильный аргумент несогласия с моим прогнозом - падение доллара к твердым активам, а не другим валютам. Вспомнили его уже в контексте КРЖН, хотя именно отрицательная реальная доходность доллара (купон на трежерям минус инфляция) - именно то, что может похоронить резервный статус доллара. Я далек от мысли, что это произойдет. Вы - тоже. А значит с ужесточением ДКП тянуть не будут. Впереди не годы, а месяцы
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 вер, 2021 10:21, всього редагувалось 1 раз.
antey1969 написав:zРадио По цене золота не убедили. В 1991 году золото стоило 350-360 долл за тр. унцию. Однокомнатный хрущ стоил порядка 4500 долл на окраине Киева. Сейчас золото в районе 1800, однокомнатный хрущ на окраине порядка 35-37 куе. Имеем рост цены на золото пятикратный, рост прайса хруща в восемь раз. Даже если не учитывать сдачу в аренду золото безнадежно отстало за 30 лет независимости.
Если народ и дальше неистово будет избавляться от долларовых заначек можем перейти на расчеты в золоте или биткоине.
zРадио написав:..Я далек от мысли, что это произойдет. Вы - тоже. А значит с ужесточением ДКП тянуть не будут. Впереди не годы, а месяцы
не горячитесь. Весь мир нервно ждет осенью продолжения пандемии, предполагая сворачивание деловой активности, а значит - продолжения вливаний. Затем бабло снова понадобится уже на "восстановление". И так, пока хворь не поборют. Ну, или пока хворь всех не поборет все равно все пацанские центробанки плывут в фарватере ФРС: как папа скажет, так и будет. Никто укреплять валюту не собирается. Украина могла бы, пользуясь моментом, трохи ослабить гривну в ожидании будущих потрясений, но очко играет и предыдущие грабли никого ничему не научили
airmax78 написав:Зрадио, а тебе не кажется, что ты сейчас сам выступаешь в роли потестующего на Уолл-Стрит? Все прекрасно понимают, что кризис рано или поздно случится. Никто не знает когда. Пока ты ждал парапланирования - люди подняли от 30% годовых в доллярах на своих инвестициях или полтора года живут в своем жилье (и не надо рассказывать что когда для инвестиции покупать глупо, как ты утверждал в марте 2020, то для себя покупать в самый раз). А ты продолжаешь ходить с плакатиком.
Кто поднял - непуганные экзальтированные растишки? Так я о том же. Это слепые лоси, бегущие по горящему лесу - их ведет судьба Отсутствие понимания предпосылок роста подтверждает то, что они продолжают верить в сохранении статуса кво. Ты сам их назвал людьми с "тремя классами церковно-приходской школы", это не моя цитата.
А насчет плакатиков - считай, как хочешь. У входа в биржу, или внутри биржи, мне приятно быть в одной компании с Баффеттом, сигнализирующем о том же самом...
zРадио написав:..Я далек от мысли, что это произойдет. Вы - тоже. А значит с ужесточением ДКП тянуть не будут. Впереди не годы, а месяцы
не горячитесь. Весь мир нервно ждет осенью продолжения пандемии, предполагая сворачивание деловой активности, а значит - продолжения вливаний
Не думаю, весь мир, в отличие от вас, не застрявал в весне 2020-го, и мониторил следующие волны, которые ни деловой, ни потребительской активности ущерба не нанесли. Даже кумир всех растишек Пауэлл, на которого они молятся, по незначию считая, что эмиссией можно поддерживать экономический рост, признает, что Дельту экономика США пройдет без потерь
sequence написав: И так, пока хворь не поборют. Ну, или пока хворь всех не поборет
А че, СПИД как приобрел характер эпидемии в конце 1980-х, так QE и не выключали? Умозрительное предположение...
sequence написав: Украина могла бы, пользуясь моментом, трохи ослабить гривну в ожидании будущих потрясений, но очко играет и предыдущие грабли никого ничему не научили
Думаю, тут не очко, а конкретные бизнес-интересы - лоббисты импорта с безграничным влиянием на власть, которые по щелчку пальцев организуют "глубокую озабоченность G7 потерей НБУ независимости"