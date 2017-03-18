airmax78 написав:

Зрадио, а тебе не кажется, что ты сейчас сам выступаешь в роли потестующего на Уолл-Стрит? Все прекрасно понимают, что кризис рано или поздно случится. Никто не знает когда. Пока ты ждал парапланирования - люди подняли от 30% годовых в доллярах на своих инвестициях или полтора года живут в своем жилье (и не надо рассказывать что когда для инвестиции покупать глупо, как ты утверждал в марте 2020, то для себя покупать в самый раз). А ты продолжаешь ходить с плакатиком.