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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 8447844884498450

Який рівень цін на КРЖН очікуєте на кінець 2022р (індекс "Бомбера", середнє значення медіанної ціни в дол для новобуду і вторинки)

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 73
1. Не вище 900
12%
9
2. 901 - 1050
4%
3
3. 1050 - 1200
12%
9
4. 1201 - 1300
10%
7
5. 1301 - 1400
12%
9
6. 1401 - 1500
19%
14
7. 1501 - 1650
12%
9
8. 1651 - 1800
8%
6
9. Більше 1800
10%
7
Всього голосів : 73
Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:51

  kingkongovets написав:Кличко відкрив новий громадський простір і фонтан на Арсенальній площі у Києві

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... LXopkqRw2k

тут можно только последние пару минут посмотреть
https://youtu.be/LVs5b1lRcVo

Диверсанты? Зе-провокация?
Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/2/7305808/

Зображення

Vlad442, прям как у Вас в Харькове, но 15 лет назад: Кернес "покупал" харьковчан фонтанами в центре города и парках. Виталик все с опозданием применяет.
Востаннє редагувалось Serg-ik в Чет 02 вер, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:51

  zРадио написав:..
А че, СПИД как приобрел характер эпидемии в конце 1980-х, так QE и не выключали? :lol: Умозрительное предположение...
..

Ну вы мля даете. Статист, однако. Сколько за все время СПИДом болели? Сколько ковидом? Какие методы передачи инфекции? Какое течение болезни?
ВИЧ уже полностью излечивается, да и прости хоспади, не особо жалко подавляющее большинство(не всех!) заболевших, потому что сами знаете категории граждан..
Причем тут QE? ВИЧ никогда пандемией не называли
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:52

  Хомякоид написав:Или дествительно начали наводить порядок с налогами ?
Ні, ні, і ще раз ні.
Порядку в Московії та сусудніх з нею країнах - не було, немає і не буде.

Можливо, конкуренти свиню підклали олігарху
  sequence написав:ВИЧ никогда пандемией не называли

Хо!
Ще й як!
СНІД міцно і тісно пов,язаний з туберкульозом.
Востаннє редагувалось Frant в Чет 02 вер, 2021 10:53, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:52

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:звоночек (это в отношении "денег рекой")


Да не будут ставку поднимать, ни через месяцы , ни через годы...уже слишком поздно.
Надо железные яйки как у Пола Волкера...старая школа, а в нашем техно-веке таких уже не осталось)
Только до "победного" конца.

Вот чуток свежих размышлений на эту тему...

Когда все окончательно выходит из-под контроля.
https://ru.investing.com/analysis/article-200285120
Чукча2
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:53

Удалил боян
Востаннє редагувалось zРадио в Чет 02 вер, 2021 11:00, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:56

  baraka написав:звоночек (это в отношении "денег рекой")

На прошлой неделе верховный суд США отменил (https://www.cnbc.com/2021/08/27/nationa ... ions-.html) мораторий на выселение граждан и сейчас риску выселения подвержено более 17 миллионов человек. По статистике Feeding America (https://www.feedingamerica.org/sites/de ... 2021_0.pdf) 42 миллиона человек, включая 13 миллионов детей недоедают. И всё это происходит в великих штатах при триллионных бюджетах на социальную помощь.

https://www.cnbc.com/2021/08/27/nationa ... ions-.html

Ладно вже, що робити... нехай вже те, шо недоїдають шлють нам.
У нас от Флай на 2 бакси в день харчується, а скільки таких як він?
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:58

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Кличко відкрив новий громадський простір і фонтан на Арсенальній площі у Києві

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... LXopkqRw2k

тут можно только последние пару минут посмотреть
https://youtu.be/LVs5b1lRcVo

Диверсанты? Зе-провокация?
Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/2/7305808/

Зображення

Vlad442, прям как у Вас в Харькове, но 15 лет назад: Кернес "покупал" харьковчан фонтанами в центре города и парках. Виталик все с опозданием применяет.

Кернеса, імхо, по голові стільки не били...
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 10:59

  sequence написав:
  zРадио написав:..
А че, СПИД как приобрел характер эпидемии в конце 1980-х, так QE и не выключали? :lol: Умозрительное предположение...
..

Ну вы мля даете. Статист, однако. Сколько за все время СПИДом болели? Сколько ковидом? Какие методы передачи инфекции? Какое течение болезни?
ВИЧ уже полностью излечивается, да и прости хоспади, не особо жалко подавляющее большинство(не всех!) заболевших, потому что сами знаете категории граждан..
Причем тут QE? ВИЧ никогда пандемией не называли


Ах, вам не нравится аналогия? Что ж вы себе то умные вопросы не задали прежде, чем написать ахинею? Страны, которые печатают СКВ - они же страны с высокой долей вакцинированных и высокой скоростью завершения вакцинации. Пандемия ковида продолжится далеко от центров принятия важных монетарных решений! Или вы считаете, что функционеры ФРС таргетируют не американскую занятость, а глобальную? :mrgreen: Статист, однако (с)
zРадио
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:05

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:Кличко відкрив новий громадський простір і фонтан на Арсенальній площі у Києві

https://news.obozrevatel.com/ukr/kiyany ... LXopkqRw2k

тут можно только последние пару минут посмотреть
https://youtu.be/LVs5b1lRcVo

Диверсанты? Зе-провокация?
Вантажівка провалила новий фонтан у центрі Києва: не протримався і доби
https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/2/7305808/

Зображення

Vlad442, прям как у Вас в Харькове, но 15 лет назад: Кернес "покупал" харьковчан фонтанами в центре города и парках. Виталик все с опозданием применяет.

С фонтаном полный порядок - офигенный фонтан. Идиоты те, кто не закрыл проезд.
P.S. На пешеходный мост КРАЗ груженый кирпичам запустите, тоже многим повод для радости будет.
Востаннє редагувалось airmax78 в Чет 02 вер, 2021 11:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 02 вер, 2021 11:06

  zРадио написав:..Страны, которые печатают СКВ - они же страны с высокой долей уже вакцинированных и высокой скоростью завершения вакцинации. Пандемия ковида продолжится далеко от центров принятия глобальных монетарных решений! ..

мдя.
то есть по 2000 летальных в день в США это мелочи жизни? понятно, что страна большая, но и видно, что обещание Байдена до конца лета победить было легким фальстартом. А осенью всегда растет, в отличие от темпов вакцинации
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