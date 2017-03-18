Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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zРадио написав:.. А че, СПИД как приобрел характер эпидемии в конце 1980-х, так QE и не выключали? Умозрительное предположение... ..
Ну вы мля даете. Статист, однако. Сколько за все время СПИДом болели? Сколько ковидом? Какие методы передачи инфекции? Какое течение болезни? ВИЧ уже полностью излечивается, да и прости хоспади, не особо жалко подавляющее большинство(не всех!) заболевших, потому что сами знаете категории граждан.. Причем тут QE? ВИЧ никогда пандемией не называли
baraka написав:звоночек (это в отношении "денег рекой")
Да не будут ставку поднимать, ни через месяцы , ни через годы...уже слишком поздно. Надо железные яйки как у Пола Волкера...старая школа, а в нашем техно-веке таких уже не осталось) Только до "победного" конца.
zРадио написав:.. А че, СПИД как приобрел характер эпидемии в конце 1980-х, так QE и не выключали? Умозрительное предположение... ..
Ну вы мля даете. Статист, однако. Сколько за все время СПИДом болели? Сколько ковидом? Какие методы передачи инфекции? Какое течение болезни? ВИЧ уже полностью излечивается, да и прости хоспади, не особо жалко подавляющее большинство(не всех!) заболевших, потому что сами знаете категории граждан.. Причем тут QE? ВИЧ никогда пандемией не называли
Ах, вам не нравится аналогия? Что ж вы себе то умные вопросы не задали прежде, чем написать ахинею? Страны, которые печатают СКВ - они же страны с высокой долей вакцинированных и высокой скоростью завершения вакцинации. Пандемия ковида продолжится далеко от центров принятия важных монетарных решений! Или вы считаете, что функционеры ФРС таргетируют не американскую занятость, а глобальную? Статист, однако (с)
zРадио написав:..Страны, которые печатают СКВ - они же страны с высокой долей уже вакцинированных и высокой скоростью завершения вакцинации. Пандемия ковида продолжится далеко от центров принятия глобальных монетарных решений! ..
мдя. то есть по 2000 летальных в день в США это мелочи жизни? понятно, что страна большая, но и видно, что обещание Байдена до конца лета победить было легким фальстартом. А осенью всегда растет, в отличие от темпов вакцинации