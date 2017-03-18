Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Хомякоид написав: Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю. Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води. Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.
Обіцяють автономку на наступний рік чи через рік, самі труби води і каналізації по самому будинку вже поміняні, але один з підвалів підтопленний підземними водами(мають поставити насос), хоча там фундамент такий, що робили сховища на випадок війни! Контингент сусідів, як сказати, різний , є вже молоді , ну і старі люди, але зовсім не прості, не привітні, всі досить хитрі Якщо робити ремонт, можна вкластися по мінімальному, так би мовити, щоб можна було жити і здавати в оренду дешевше, думаю клієнти будуть, оренда поступово відібє той мін.ремонт нехай за 8 років, навіть сталінка цегляна в самому в центрі навряд чи буде сильно дешевшати, всетаки собівартість нового будівництва зростає, так і зараз не всі новобудови будують якісно. А то я йому вираховував , ну якщо продати, то що ж за ці гроші купити, ну якщо довкласти 15-20тис (тоді загалом десь 50т) , чи варто купувати наприклад стару панельку, щоб відразу здавати біля метро в Києві?
Frant написав: Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю. Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води. Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.
Рентабельність там низька. То ж Рівне. Знайти адекватних квартирантів - непросто. Все, зав,язую з некиївською нерухомістю і з порадами, які все одно ніхто не буде виконувати)))))[/quote]
Дякую всерівно за поради, зрозумів, що всетаки більше схилятися для того, щоб продати. Доречі некиївська нерухомість іноді дешевша бува за київську а по дохідності не гірше, ну якщо говорити про Львів чи Одессу накприклад. Звісно такі міста як Рівне того ніколи не принесуть, але , що дивно ціни на все досить виросли і зрівнялися з київськими, навіть зарплати виросли, та і Польща рядом) Ну і чомусь в цьому Рівному досить багато новобудов, тобто люди гроші мають.
Raymond написав:такі міста як Рівне того ніколи не принесуть, але , що дивно ціни на все досить виросли і зрівнялися з київськими, навіть зарплати виросли, та і Польща рядом) Ну і чомусь в цьому Рівному досить багато новобудов, тобто люди гроші мають.
значить, дешевій КРЖН не скоро))))
Raymond написав:Контингент сусідів, як сказати, різний , є вже молоді , ну і старі люди, але зовсім не прості, не привітні, всі досить хитрі
Хомякоид написав: Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю. Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води. Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.
Обіцяють автономку на наступний рік чи через рік, самі труби води і каналізації по самому будинку вже поміняні, але один з підвалів підтопленний підземними водами(мають поставити насос), хоча там фундамент такий, що робили сховища на випадок війни! Контингент сусідів, як сказати, різний , є вже молоді , ну і старі люди, але зовсім не прості, не привітні, всі досить хитрі Якщо робити ремонт, можна вкластися по мінімальному, так би мовити, щоб можна було жити і здавати в оренду дешевше, думаю клієнти будуть, оренда поступово відібє той мін.ремонт нехай за 8 років, навіть сталінка цегляна в самому в центрі навряд чи буде сильно дешевшати, всетаки собівартість нового будівництва зростає, так і зараз не всі новобудови будують якісно. А то я йому вираховував , ну якщо продати, то що ж за ці гроші купити, ну якщо довкласти 15-20тис (тоді загалом десь 50т) , чи варто купувати наприклад стару панельку, щоб відразу здавати біля метро в Києві?
Як на мене, інвестувати для здачі в оренду в місті, де не живеш чи не буваєш там регулярно - погана ідея. Це основний аргумент за те, щоб продавати, і основний аргумент проти того, щоб купувати там же під оренду інше
kingkongovets не фонтан...а так, ручеёк...накапало с него немало https://www.pravda.com.ua/news/2021/09/2/7305817/ Столична прокуратура провела обшуки на комунальному підприємстві "Плесо" через підозру в розтраті 5 мільйонів гривень на розчищенні струмка
Faceless написав:інвестувати для здачі в оренду в місті, де не живеш чи не буваєш там регулярно - погана ідея.
Можна поручити це довіреній особі. Якщо вона є в наявності.
Можна, але дійсно, якщо така є, і якщо їй можна дійсно довіряти. Це той самий шлях зіпсувати стосунки, як і давати в борг знайомим, ведика спокуса для "довіреної особи" користуватися вашими грошовими потоками та тим, що ви не маєте достатньо інформації.
sequence написав: я позволю себе возразить, по поводу демографии https://index.minfin.com.ua/reference/p ... ovenskaya/ по факту растет тока Киев. Дальше, лет через 10 будет хуже - валиться будут все, так как малочисленное поколение 90х не сможет восполнить провал своих родителей. Скорее всего Киевская область завалится сотоварищи. Если есть деньги на ремонт, значит есть что доложить. Ранее, конговец вам советовал Вышгород - ИМХО, неплохо. Во всяком случае, сильно не проиграете. А сохранить деньги в наше время сложнее, чем заработать
значит уже и в Ровенской области началось палдение населения, хотя ранее я слышал, что больше всего рождаеться в Закарпатской обл, Киев и Ровенская а все остальные минуса, возможно уезжают рядом в Польшу, в Ровенской обл реально много рожают, знаю сам много семей которые все там рожают и рожают, особенно на севере области, там очень много верующих. Валиться все будет по любому, но центр всеже я думаю в любых городах свыше 250тыс всегда будет востребован. Вышгород или Ирпень - хорошие направления, но там купить например 1-2шку за 50тыс, то еще тоже на ремонт нужно будет , и сдашь максимум за 6-7 тыс грн, так как в Киеве панелки возле метро все же можно найти за 8 тыс. Тоесть что в центре Ровно можно сдать за 6-7тыс , что тот же Вышгород, но не уверен будет ли цена новостройки Вышгорода через к примеру 20 лет сопоставима со сталинкой в центре.
sequence написав: я позволю себе возразить, по поводу демографии https://index.minfin.com.ua/reference/p ... ovenskaya/ по факту растет тока Киев. Дальше, лет через 10 будет хуже - валиться будут все, так как малочисленное поколение 90х не сможет восполнить провал своих родителей. Скорее всего Киевская область завалится сотоварищи. Если есть деньги на ремонт, значит есть что доложить. Ранее, конговец вам советовал Вышгород - ИМХО, неплохо. Во всяком случае, сильно не проиграете. А сохранить деньги в наше время сложнее, чем заработать
значит уже и в Ровенской области началось палдение населения, хотя ранее я слышал, что больше всего рождаеться в Закарпатской обл, Киев и Ровенская а все остальные минуса, возможно уезжают рядом в Польшу, в Ровенской обл реально много рожают, знаю сам много семей которые все там рожают и рожают, особенно на севере области, там очень много верующих. Валиться все будет по любому, но центр всеже я думаю в любых городах свыше 250тыс всегда будет востребован. Вышгород или Ирпень - хорошие направления, но там купить например 1-2шку за 50тыс, то еще тоже на ремонт нужно будет , и сдашь максимум за 6-7 тыс грн, так как в Киеве панелки возле метро все же можно найти за 8 тыс. Тоесть что в центре Ровно можно сдать за 6-7тыс , что тот же Вышгород, но не уверен будет ли цена новостройки Вышгорода через к примеру 20 лет сопоставима со сталинкой в центре.