Додано: Чет 02 вер, 2021 11:31

Хомякоид написав:

Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю.

Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води.

Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову. Так, варіант продати та превкластись в новобудову виглядає самою найкращею ідеєю.Але все ж таки якщо буде автономка та газовий котел можна розглянути щоб залишити в портфелі. Правда треба ставити як мініму пластикові вікна та міняти труби підводу води.Каналізацію з чугуних також міняти на сучасну пластикову.

Обіцяють автономку на наступний рік чи через рік, самі труби води і каналізації по самому будинку вже поміняні, але один з підвалів підтопленний підземними водами(мають поставити насос), хоча там фундамент такий, що робили сховища на випадок війни! Контингент сусідів, як сказати, різний , є вже молоді , ну і старі люди, але зовсім не прості,не привітні, всі досить хитріЯкщо робити ремонт, можна вкластися по мінімальному, так би мовити, щоб можна було жити і здавати в оренду дешевше, думаю клієнти будуть, оренда поступово відібє той мін.ремонт нехай за 8 років, навіть сталінка цегляна в самому в центрі навряд чи буде сильно дешевшати, всетаки собівартість нового будівництва зростає, так і зараз не всі новобудови будують якісно.А то я йому вираховував , ну якщо продати, то що ж за ці гроші купити, ну якщо довкласти 15-20тис (тоді загалом десь 50т) , чи варто купувати наприклад стару панельку, щоб відразу здавати біля метро в Києві?